RIMAN นำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และส่วนผสม ที่งาน RIMAN North America Convention ปี 2569
News provided byRIMAN
18 Aug, 2026, 16:12 CST
กรุงโซล, เกาหลีใต้, 18 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- RIMAN บริษัทดำเนินธุรกิจขายตรงที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์และสุขภาพจากเกาหลีหรือ K-Beauty ได้ปิดฉากการจัดงาน North America Convention ประจำปี 2569 อย่างประสบความสำเร็จ ที่เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ การจัดงานตลอดระยะเวลา 3 วันดังกล่าวมีผู้จัดจำหน่ายและผู้นำฝ่ายขายหลายพันรายจากทั่วอเมริกาเหนือเข้าร่วม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จทางธุรกิจ เปิดตัวและทำความรู้จักกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานประชุมครั้งนี้ คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์หลักของ RIMAN ได้แก่ ICD Skincare, ICD Makeup และ botalab ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับสิทธิ์พิเศษให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์แพ็กเกจรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ ได้แก่ Lip Liners, Radiansome™ 100 Microfluidizer Concentrate ที่เป็นผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ และ Radiansome™ 100 Experience Kit ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569
การประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสในการเปิดตัว Araliadiol ซึ่งเป็นส่วนผสมเครื่องสำอางกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัทที่ได้มาจาก Giant BYoungPool™ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ Centella asiatica หรือใบบัวบก ที่ RIMAN พัฒนาขึ้นและเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท และได้รับการคุ้มครองภายใต้ใบรับรองการคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection) เป็นระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้ Araliadiol ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก สภาผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล Personal Care Products Council (PCPC) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ RIMAN ในการลงทุนด้านนวัตกรรมส่วนผสมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และ Araliadiol ได้รับความสนใจอย่างมากตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานต่างมีส่วนร่วมอย่างคึกคักในกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ การอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความกระตือรือร้นที่มีต่อนวัตกรรมล่าสุดของ RIMAN รวมถึงทิศทางการเติบโตของบริษัทในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัด General Sessions, Master Classes และโปรแกรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำภายในงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในตลาดอเมริกาเหนือให้แข็งแกร่ง
"การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันที่เราได้เห็นตลอดการประชุมครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้จัดจำหน่ายที่มีต่อนวัตกรรมของ RIMAN" Youngsu Hwang ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายระดับโลกของ RIMAN กล่าว "เราต้องการถ่ายทอดและแบ่งปันไม่เพียงแต่นวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงวิสัยทัศน์ด้านผลิตภัณฑ์ในระยะยาวของเรา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออนาคตของธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้จัดจำหน่ายของเรา"
งาน North America Convention ในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ RIMAN ในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และส่วนผสมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระดับโลกอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับ RIMAN
RIMAN ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทจำหน่ายตรงด้านความงามและสุขภาพระดับโลกที่กำหนดนิยามใหม่ให้กับอุตสาหกรรม K-Beauty ผ่านการผสานระหว่างส่วนผสมมรดกจากเกาะเชจูและนวัตกรรมล้ำสมัย ทั้งนี้ ที่ Jeju Smart Farm ของ RIMAN บริษัทได้ควบคุมดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกวัตถุดิบ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัตถุดิบเด่นประจำแบรนด์อย่าง Giant BYoungPool™ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ Centella Asiatica ที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นเวลา 20 ปี จาก Korea Forest Service ในเดือนกรกฎาคม 2565 และจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ในเดือนกันยายน 2568
SOURCE RIMAN
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