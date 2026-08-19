RIMAN presenta sus últimas innovaciones en productos e ingredientes durante la Convención de Norteamérica 2026

SEÚL, Corea del Sur, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, empresa de venta directa especializada en cuidado de la piel y bienestar, con la innovación de la cosmética coreana como uno de sus principales pilares, celebró con éxito su Convención de Norteamérica 2026, realizada en Las Vegas, Nevada, del 7 al 9 de agosto de 2026. Durante tres días, el evento reunió a miles de distribuidores y líderes de ventas de toda Norteamérica para celebrar sus logros, conocer las más recientes innovaciones en productos e ingredientes y continuar fortaleciendo sus habilidades de liderazgo y desarrollo de negocio.

Convención de RIMAN 2026 en Norteamérica, Las Vegas

Uno de los momentos más destacados de la convención fue la presentación de nuevos productos de las principales marcas de RIMAN: ICD Skincare, ICD Makeup y botalab. Los asistentes tuvieron acceso exclusivo a paquetes de edición limitada que incluyeron los nuevos delineadores de labios, Radiansome™ 100 Microfluidizer Concentrate y la versión renovada del Radiansome™ 100 Experience Kit. Estos productos estarán disponibles a partir del 1 de septiembre de 2026.

La convención también fue el escenario para la presentación de Araliadiol, un ingrediente cosmético patentado derivado de Giant BYoungPool™, la variedad exclusiva de Centella asiatica desarrollada por RIMAN y protegida mediante un certificado de protección de variedad vegetal con una vigencia de 20 años. Reconocido oficialmente por el Personal Care Products Council (PCPC), Araliadiol representa el compromiso continuo de RIMAN con la investigación científica y la innovación en el desarrollo de ingredientes.

La presentación de los nuevos productos y de Araliadiol despertó un gran interés entre los asistentes. A lo largo de la convención, los participantes pudieron disfrutar de demostraciones de producto, sesiones educativas y espacios de networking, reflejando el entusiasmo de la comunidad por las últimas innovaciones de RIMAN y por las oportunidades de crecimiento futuro.

El programa también incluyó sesiones generales, clases magistrales y programas de liderazgo, diseñados para compartir conocimientos y estrategias de negocio, reconocer logros destacados y fortalecer la colaboración entre los miembros del mercado norteamericano.

"El gran nivel de participación que vivimos durante la convención refleja la confianza de nuestros distribuidores en la capacidad de innovación de RIMAN", afirmó Youngsu Hwang, director de Ventas Globales de RIMAN. "Al compartir no solo nuestras innovaciones actuales, sino también nuestra visión de producto a largo plazo, buscamos fortalecer la confianza en el futuro del negocio y generar oportunidades de crecimiento sostenible para nuestros distribuidores".

La Convención de Norteamérica 2026 reafirmó el compromiso de RIMAN con el desarrollo continuo de productos e ingredientes innovadores, al mismo tiempo que fortalece a su comunidad de distribuidores y promueve un crecimiento sostenible a nivel global.

Acerca de RIMAN

Fundada en Corea del Sur en 2018, RIMAN es una empresa global de venta directa especializada en belleza y bienestar, que busca transformar el concepto de la cosmética coreana (K-Beauty) mediante la combinación de ingredientes tradicionales provenientes de la isla de Jeju y tecnología de vanguardia.

En su Smart Farm de Jeju, RIMAN supervisa cada etapa del proceso, desde el cultivo de las materias primas hasta el desarrollo de sus productos. Entre sus principales innovaciones se encuentra Giant BYoungPool™, una variedad avanzada de Centella asiatica que obtuvo protección de variedad vegetal por 20 años por parte del Servicio Forestal de Corea en julio de 2022 y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en septiembre de 2025.

FUENTE RIMAN