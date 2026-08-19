RIMAN destaca la innovación en productos e ingredientes en la Convención RIMAN de Norteamérica 2026

SEÚL, Corea del Sur, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, una empresa de venta directa de cosmética coreana especializada en el cuidado de la piel y el bienestar, concluyó con éxito su Convención de Norteamérica 2026 en Las Vegas, Nevada, del 7 al 9 de agosto de 2026. El evento de tres días reunió a miles de distribuidores y líderes de ventas de toda Norteamérica para celebrar los logros empresariales, descubrir innovaciones de productos y fortalecer las capacidades de liderazgo.

RIMAN North America Convention 2026, Las Vegas

Uno de los aspectos más destacados de la convención fue la presentación de nuevos productos de las marcas insignia de RIMAN: ICD Skincare, ICD Makeup y botalab. Los asistentes tuvieron acceso exclusivo a paquetes de edición limitada que incluían los nuevos perfiladores de labios, el nuevo Radiansome™ 100 Microfluidizer Concentrate y el mejorado Radiansome™ 100 Experience Kit. Estos productos estarán disponibles a partir del 1 de septiembre de 2026.

La convención también marcó la presentación de Araliadiol, un ingrediente cosmético patentado derivado de Giant BYoungPool™, el cultivar de Centella asiática patentado por RIMAN, protegido por un certificado de protección de variedades vegetales de 20 años. Reconocido oficialmente por el Consejo de Productos para el Cuidado Personal (PCPC), Araliadiol refleja la continua inversión de RIMAN en la innovación de ingredientes y la investigación científica.

La introducción de nuevos productos y Araliadiol generó un gran interés durante toda la convención. Los asistentes participaron activamente en demostraciones de productos, sesiones educativas y oportunidades de establecer contactos, destacando el entusiasmo por las últimas innovaciones y el crecimiento futuro de RIMAN.

La convención también contó con sesiones generales, clases magistrales y programas de liderazgo que ofrecieron conocimientos comerciales, reconocieron logros sobresalientes y fortalecieron la colaboración en todo el mercado norteamericano.

"El fuerte compromiso que vimos durante la convención refleja la confianza de nuestros distribuidores en la innovación de RIMAN", dijo Youngsu Hwang, director de ventas global de RIMAN. "Al compartir no solo las innovaciones actuales, sino también nuestra visión de producto a largo plazo, pretendemos inspirar confianza en el futuro del negocio y crear oportunidades de crecimiento sostenible para nuestros distribuidores".

La Convención de Norteamérica reforzó el compromiso de RIMAN de promover la innovación de productos e ingredientes al tiempo que empodera a su comunidad de distribuidores y apoya el crecimiento global sostenible.

Acerca de RIMAN

Fundada en 2018 en Corea del Sur, RIMAN es una empresa global de venta directa de belleza y bienestar que redefine la cosmética coreana (K-Beauty) mediante ingredientes tradicionales de la isla de Jeju e innovación de vanguardia. En su granja inteligente de Jeju, RIMAN gestiona cada paso, desde el cultivo de la materia prima hasta el desarrollo del producto, incluyendo su ingrediente estrella, Giant BYoungPool™, un cultivar avanzado de Centella asiática que recibió protección de variedad vegetal por 20 años por parte del Servicio Forestal de Corea en julio de 2022 y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en septiembre de 2025.