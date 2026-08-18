RIMAN präsentiert Produkt- und Inhaltsstoffinnovationen auf der RIMAN North America Convention 2026

SEOUL, Südkorea, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, ein Direktvertriebsunternehmen, das sich auf K-Beauty-Hautpflege und Wellness spezialisiert hat, hat seine North America Convention 2026 vom 7. bis 9. August 2026 in Las Vegas, Nevada, erfolgreich abgeschlossen. Die dreitägige Veranstaltung brachte Tausende von Vertriebspartnern und Vertriebsleitern aus ganz Nordamerika zusammen, um geschäftliche Erfolge zu feiern, Produktinnovationen zu entdecken und Führungsqualitäten zu stärken.

RIMAN North America Convention 2026, Las Vegas

Ein besonderes Highlight der Convention war die Vorstellung neuer Produkte aus den Flaggschiff-Marken von RIMAN – ICD Skincare, ICD Makeup und botalab. Die Teilnehmer erhielten exklusiven Zugang zu limitierten Sets mit den neu eingeführten Liplinern, dem neuen Radiansome™ 100 Microfluidizer Concentrate und dem verbesserten Radiansome™ 100 Experience Kit. Diese Produkte sind ab dem 1. September 2026 erhältlich.

Auf der Convention wurde zudem Araliadiol vorgestellt, ein firmeneigener kosmetischer Wirkstoff, der aus Giant BYoungPool™ gewonnen wird – RIMANs firmeneigener Centella-asiatica-Sorte, die durch ein 20-jähriges Sortenschutzzertifikat geschützt ist. Araliadiol, das vom Personal Care Products Council (PCPC) offiziell anerkannt ist, spiegelt RIMANs kontinuierliches Engagement für Innovationen bei Wirkstoffen und wissenschaftliche Forschung wider.

Die Vorstellung der neuen Produkte und von Araliadiol stieß während der gesamten Convention auf großes Interesse. Die Teilnehmer nahmen aktiv an Produktvorführungen, Fortbildungsseminaren und Networking-Veranstaltungen teil, was die Begeisterung für die neuesten Innovationen und das zukünftige Wachstum von RIMAN unterstrich.

Im Rahmen der Convention fanden zudem General Sessions, Masterclasses und Leadership-Programme statt, die geschäftliche Einblicke vermittelten, herausragende Leistungen würdigten und die Zusammenarbeit auf dem nordamerikanischen Markt stärkten.

„Das starke Engagement, das wir während der gesamten Convention beobachten konnten, spiegelt das Vertrauen unserer Vertriebspartner in die Innovationskraft von RIMAN wider", sagte Youngsu Hwang, Global Chief Sales Officer von RIMAN. „Indem wir nicht nur die aktuellen Innovationen, sondern auch unsere langfristige Produktvision vorstellen, möchten wir Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens wecken und nachhaltige Wachstumschancen für unsere Vertriebspartner schaffen."

Die North America Convention bekräftigte das Engagement von RIMAN, Produkt- und Inhaltsstoffinnovationen voranzutreiben und gleichzeitig seine Vertriebspartner zu stärken sowie nachhaltiges globales Wachstum zu fördern.

Informationen zu RIMAN

RIMAN wurde 2018 in Südkorea gegründet und ist ein globales Direktvertriebsunternehmen im Bereich Schönheit und Wellness, das K-Beauty durch Heritage-Inhaltsstoffe von der Insel Jeju und bahnbrechende Innovationen neu definiert. Auf seiner Jeju Smart Farm verwaltet RIMAN jeden Schritt, vom Anbau der Rohstoffe bis zur Produktentwicklung, einschließlich seines charakteristischen Inhaltsstoffs Giant BYoungPool™ – einer fortschrittlichen Centella-Asiatica-Sorte, für die im Juli 2022 vom koreanischen Forstdienst und im September 2025 vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) ein 20-jähriger Sortenschutz gewährt wurde.