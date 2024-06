Rolls-Royce Power Systems e CATL anunciam cooperação estratégica para a linha de produtos TENER

MUNIQUE, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Rolls-Royce Power Systems (RRPS) e a CATL têm o prazer de anunciar uma cooperação estratégica que trará a linha de produtos TENER para os mercados da UE e do Reino Unido. O produto inovador foi projetado com foco na segurança, melhoria da vida útil, eficiência e disponibilidade. Dependendo da linha de produtos e do caso de uso do cliente, pode-se esperar até 5 anos sem degradação do novo produto TENER. A RRPS começou a oferecer produtos TENER como parte da sua solução mtu EnergyPack QG. Juntas, as duas empresas construíram uma relação próxima na integração dos produtos TENER em projetos EPC turnkey completos, com manutenção de serviço inclusa.

CATL

Sistemas de armazenamento de energia em escala de rede permitem a integração de fontes de energia renovável variável na rede, enquanto aumentam a estabilidade e a confiabilidade. A solução totalmente integrada permitirá que o cliente realize os mais recentes serviços de rede e de comércio disponíveis nas redes em rápida modernização do Reino Unido e da UE. A solução ajudará a acelerar a transição energética e a construir uma infraestrutura de energia mais sustentável.

No final do ano passado, a RRPS e a CATL assinaram um acordo de fornecimento de longo prazo, que abrange mais de 10 GWh de cooperação comercial. O acordo fortalece a cooperação comercial entre ambas as empresas e ajuda a facilitar o crescimento nos mercados da UE e do Reino Unido. A dedicação de ambas as empresas à tecnologia, qualidade, segurança e entrega pontual proporciona mais segurança de investimento para o cliente. A parceria se estende à inovação de produtos inteligentes, como a solução de automação inteligente mtu EnergetIQ da RRPS e sua plataforma digital mtu Go! junto com a plataforma de diagnósticos inteligentes e BMS da CATL. As parcerias reforçam a capacidade de ambas as empresas em entregar projetos de grande escala e complexidade. Ambas as empresas entregaram com sucesso vários projetos na UE com a linha de produtos EnerOne e têm múltiplos projetos contratados na UE para a linha de produtos EnerC+.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442941/CATL.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)