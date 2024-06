Rolls-Royce Power Systems i CATL ogłaszają nawiązanie współpracy strategicznej przy linii produktów TENER

MONACHIUM, 24 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Rolls-Royce Power Systems (RRPS) i CATL mają przyjemność ogłosić nawiązanie współpracy strategicznej, dzięki której linia produktów TENER znajdzie się na rynkach UE i Wielkiej Brytanii. Ten przełomowy produkt powstał z myślą o bezpieczeństwie oraz wydłużeniu okresu użytkowania, wydajności i dostępności. W zależności od linii produktu i jego przeznaczenia przewidzianego przez klienta nowy produkt TENER może działać przez 5 lat bez degradacji. Firma RRPS zaczęła oferować produkty TENER w ramach własnego rozwiązania mtu EnergyPack QG. Firmy nawiązały ścisłą relację w ramach włączania produktów TENER do pełnozakresowych projektów w formule EPC („pod klucz") z kompleksową obsługą i konserwacją.

CATL

Sieciowe systemy magazynowania energii umożliwiają włączenie zróżnicowanych źródeł energii odnawialnej do sieci, zwiększając stabilność i niezawodność. W pełni zintegrowane rozwiązanie umożliwi klientowi realizację najnowocześniejszych usług sieciowych i handlowych w ramach przechodzących szybką modernizację sieci w Wielkiej Brytanii i UE. Rozwiązanie pomoże w przyspieszeniu transformacji energetycznej i budowaniu bardziej zrównoważonej infrastruktury energetycznej.

Pod koniec zeszłego roku RRPS i CATL podpisały długoterminową umowę na dostawę przeszło 10 GWh energii. Umowa wzmocni współpracę biznesową pomiędzy firmami i wspomoże rozwój na rynkach UE i Wielkiej Brytanii. Zaangażowanie obydwu firm na rzecz technologii, jakości, bezpieczeństwa i terminowych dostaw zapewnia klientom większe bezpieczeństwo inwestycyjne. Partnerstwo obejmuje innowacje w zakresie inteligentnych produktów, takich jak inteligentne rozwiązanie do automatyzacji RRPS mtu EnergetIQ oraz platforma cyfrowa firmy mtu Go! z inteligentną platformą diagnostyczną i systemem zarządzania akumulatorami (BMS) firmy CATL. Współpraca zwiększy zdolność firm do dostarczania projektów złożonych i realizowanych na dużą skalę. Obydwie firmy z powodzeniem zrealizowały różne inwestycje w UE z wykorzystaniem linii produktów EnerOne i liczne projekty w UE w ramach linii produktów EnerC+.