Rolls-Royce Power Systems a CATL oznamují strategickou spolupráci pro produktovou řadu TENER

MNICHOV, 21. června 2024 /PRNewswire/ -- Společnosti Rolls-Royce Power Systems (RRPS) a CATL s potěšením oznamují zahájení strategické spolupráce, která přinese produktovou řadu TENER na trhy EU a Spojeného království. Tento revoluční produkt je navržen s důrazem na bezpečnost a zlepšení životnosti, účinnosti a dostupnosti. V závislosti na produktové řadě a scénáře použití u zákazníka lze od nového produktu TENER očekávat až 5 let provozu bez degradace. Společnost RRPS nyní nabízí produkty TENER jako součást svého řešení mtu EnergyPack QG. Obě společnosti si vybudovaly úzký vztah pro integraci produktů TENER do plnohodnotných EPC (engineering, procurement and construction – inženýrská činnost, nákup a konstrukce) projektů na klíč s komplexní servisní údržbou.

CATL

Systémy skladování energie na úrovni sítě umožňují integrovat do sítí variabilní obnovitelné zdroje energie a zároveň zvyšují stabilitu a spolehlivost sítě. Plně integrované řešení pak nabídne zákazníkům možnost realizovat nejnovější síťové a obchodní služby v rychle se modernizujících sítích Spojeného království a EU. Řešení navíc pomůže urychlit energetickou transformaci a vytvořit udržitelnější energetickou infrastrukturu.

Koncem loňského roku podepsaly společnosti RRPS a CATL dlouhodobou smlouvu o dodávkách, zahrnující obchodní spolupráci v objemu více než 10 GWh. Tato dohoda posiluje obchodní vazby mezi oběma společnostmi a napomáhá růstu na trzích EU a Spojeného království. Důraz obou společností na technologie, kvalitu, bezpečnost a včasné dodávky navíc přináší zákazníkům větší jistotu investic. Partnerství se vztahuje také na inovace inteligentních produktů, jako je inteligentní automatizační řešení mtu EnergetIQ společnosti RRPS a její digitální platforma mtu Go! s inteligentní diagnostickou platformou a systémy pro správu baterií (battery management systems, BMS) společnosti CATL. U obou společností rovněž posiluje kapacity pro realizaci rozsáhlých a složitých projektů. Oba partneři již úspěšně realizovali rozmanité projekty s využitím produktové řady EnerOne v rámci EU a uzavřeli zde smlouvy na další projekty s využitím produktové řady EnerC+.

