Rolls-Royce Power Systems и CATL начинают стратегическую работу над линией продуктов TENER

МЮНХЕН, 20 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Rolls-Royce Power Systems (RRPS) и CATL рады объявить о стратегическом сотрудничестве, которое выведет линию продуктов TENER на рынки ЕС и Великобритании. Инновационный продукт разработан с учетом безопасности и повышения срока службы, эффективности и доступности. В зависимости от линейки продуктов и варианта использования клиентом, от нового продукта TENER можно ожидать до 5 лет отсутствия ухудшения свойств. Компания RRPS начала предлагать продукты TENER в рамках своего решения mtu EnergyPack QG. Вместе обе компании построили тесные отношения по интеграции продуктов TENER в полноценные проекты EPC под ключ с комплексным сервисным обслуживанием.

CATL

Системы накопления энергии в масштабе сети позволяют интегрировать переменные возобновляемые источники энергии в сеть, одновременно повышая стабильность и надежность сети. Полностью интегрированное решение позволит заказчику предоставлять новейшие доступные сетевые и торговые услуги в быстро модернизирующихся сетях Великобритании и ЕС. Решение поможет ускорить энергетический переход и построить более устойчивую энергетическую инфраструктуру.

В конце прошлого года RRPS и CATL подписали долгосрочное соглашение о поставках, которое охватывает более 10 ГВт-ч делового сотрудничества. Сделка укрепляет бизнес-корпорацию между обеими компаниями и способствует росту на рынках ЕС и Великобритании. Приверженность обеих компаний технологиям, качеству, безопасности и своевременной доставке приводит к большей безопасности инвестиций для клиента. Партнерство распространяется на инновации интеллектуальных продуктов, таких как интеллектуальное решение для автоматизации RRPS mtu EnergetIQ и цифровая платформа mtu Go! с интеллектуальной диагностической платформой CATL и BMS. Партнерские отношения укрепляют способность обеих компаний реализовывать масштабные и сложные проекты. Обе компании успешно реализовали различные проекты в ЕС с линейкой продуктов EnerOne и заключили несколько контрактов в ЕС для линейки продуктовEnerC+.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2442941/CATL.jpg