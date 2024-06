Rolls-Royce Power Systems und CATL geben strategische Zusammenarbeit für die TENER-Produktlinie bekannt

MÜNCHEN, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Rolls-Royce Power Systems (RRPS) und CATL freuen sich, eine strategische Zusammenarbeit bekannt zu geben, die die TENER-Produktlinie in der EU und in Großbritanniens auf den Markt bringen wird. Das bahnbrechende Produkt wurde im Hinblick auf Sicherheit und Verbesserung der Lebensdauer, Effizienz und Verfügbarkeit entwickelt. Das neue TENER-Produkt kann je nach Produktlinie und Anwendungsfall bis zu 5 Jahre lang ohne Beeinträchtigung genutzt werden. RRPS hat damit begonnen, TENER-Produkte als Teil seiner mtu EnergyPack QG-Lösung anzubieten. Die beiden Unternehmen haben eine enge Zusammenarbeit bei der Integration der TENER-Produkte in schlüsselfertige EPC-Projekte mit umfassendem Wartungsservice aufgebaut.

CATL

Energiespeichersysteme im Netzmaßstab ermöglichen die Integration variabler erneuerbarer Energiequellen in das Netz und verbessern gleichzeitig die Netzstabilität und -zuverlässigkeit. Dank der vollständig integrierten Lösung kann der Kunde die neuesten verfügbaren Netz- und Handelsdienste in den sich schnell modernisierenden Netzen Großbritanniens und der EU nutzen. Die Lösung wird dazu beitragen, die Energiewende zu beschleunigen und eine nachhaltigere Energieinfrastruktur zu schaffen.

Ende letzten Jahres haben RRPS und CATL eine langfristige Liefervereinbarung unterzeichnet, die eine Zusammenarbeit von mehr als 10 GWh vorsieht. Die Vereinbarung stärkt die Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Unternehmen und trägt dazu bei, das Wachstum auf den Märkten der EU und des Vereinigten Königreichs zu fördern. Das Engagement beider Unternehmen für Technologie, Qualität, Sicherheit und pünktliche Lieferung führt zu mehr Investitionssicherheit für den Kunden. Die Partnerschaft erstreckt sich auch auf die Innovation intelligenter Produkte wie die intelligente mtu EnergetIQ-Automatisierungslösung von RRPS und die digitale Plattform mtu Go! mit der intelligenten Diagnoseplattform und dem BMS von CATL. Die Partnerschaften stärken die Fähigkeit beider Unternehmen, große und komplexe Projekte durchzuführen. Beide Unternehmen haben verschiedene Projekte in der EU mit der EnerOne-Produktlinie erfolgreich durchgeführt und haben mehrere Projekte in der EU für die EnerC+-Produktlinie unter Vertrag.

