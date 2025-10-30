ROSEWOOD HONG KONG É O NO.1 NO THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025

Notícias fornecidas por

50 Best

30 out, 2025, 21:54 GMT

  • Rosewood Hong Kong (No.1) recebeu o prêmio The World's Best Hotel 2025
  • A lista celebra hotéis de 22 destinos em seis continentes, além de 20 novas entradas
  • Passalacqua (No.4), Lake Como, vence o Best Boutique Hotel Award pelo segundo ano consecutivo
  • Desa Potato Head (No.18) em Bali vence o Eco Hotel Award, auditado pela Sustainable Restaurant Association
  • Mandarin Oriental Qianmen em Pequim (No.14) vence o Nikka Best New Hotel Award
  • Ian Schrager é homenageado com o SevenRooms Icon Award
  • O novo Johnnie Walker Art of Design Award foi concedido a Singita – Kruger National Park (No.40)
  • Outros prêmios incluem o Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award, concedido ao Four Seasons; o WhistlePig Highest Climber Award vai para Royal Mansour (No.13) em Marrakech; Copacabana Palace (No.11) no Rio de Janeiro vence o Lavazza Highest New Entry Award; e o Lost Explorer Best Beach Hotel Award vai para Atlantis The Royal (No.6), Dubai

LONDRES, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A lista do The World's 50 Best Hotels 2025 foi revelada em uma prestigiosa cerimônia de premiação.

A divulgação reconhece experiências hoteleiras excepcionais em todo o mundo, estabelecendo novos padrões de excelência e servindo como fonte de inspiração para viajantes e profissionais da hospitalidade.

Continue Reading
Rosewood Hong Kong is named No.1 in The World's 50 Best Hotels 2025 at the live awards ceremony held in London on 30 October. The list features hotels from 22 destinations across six continents, along with several special award winners.
Rosewood Hong Kong is named No.1 in The World's 50 Best Hotels 2025 at the live awards ceremony held in London on 30 October. The list features hotels from 22 destinations across six continents, along with several special award winners.

Veja a lista completa do The World's 50 Best Hotels 2025 aqui   .  

Rosewood Hong Kong (No.1) ocupa o primeiro lugar, subindo duas posições em relação ao No.3 em 2024. Inagurado em 2019, o imóvel de 65 andares oferece vistas extraordinárias de Victoria Harbour e do horizonte de Hong Kong. No.2 vai para Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. O No.1 do ano passado, Capella Bangkok, ocupa a posição No.3.

A Ásia lidera com 20 hotéis classificados, incluindo quatro em Tóquio: Bulgari Tokyo (No.15), Aman Tokyo (No.25), Janu Tokyo (No.37) e The Tokyo Edition Toranomon (No.45). Tanto Hong Kong quanto Bangkok têm três hotéis cada, incluindo: Upper House Hong Kong (No.10) e Mandarin Oriental Bangkok (No.7).

A Europa conta com 17 hotéis premiados, incluindo cinco no Reino Unido e quatro na França e na Itália. Em outras partes da Europa, destacam-se Four Seasons Astir Palace (No.17) na Grécia, Hôtel de Paris Monte-Carlo (No.36), Grand Park Hotel Rovinj (No.48) na Croácia e Hotel Sacher Vienna (No.49). 

A América do Norte tem seis propriedades e a África três hotéis. Oceania e América do Sul têm dois hotéis cada na lista, incluindo Capella Sydney (No.12) e Rosewood São Paulo (No.24).

Centro de mídia: https://mediacentre.theworlds50best.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808702/50_Best.jpg
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2806207/TW50BH2025_results_A4_1_50.pdf
Logotipo -  https://mma.prnewswire.com/media/2794593/50_Best_Hotels_2025_Logo.jpg

FONTE 50 Best

Da mesma fonte

THE WORLD'S 50 BEST HOTELS REVELA A PRIMEIRA LISTA ALARGADA DE 51 A 100

THE WORLD'S 50 BEST HOTELS REVELA A PRIMEIRA LISTA ALARGADA DE 51 A 100

50 Best anunciou sua primeira lista ampliada de hotéis classificados do No.51 ao No.100. A lista reconhece ainda mais propriedades do que nunca,...
THE WORLD'S BEST BAR É BAR LEONE DE HONG KONG, CONFORME A LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025 É REVELADA

THE WORLD'S BEST BAR É BAR LEONE DE HONG KONG, CONFORME A LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025 É REVELADA

A lista The World's 50 Best Bars 2025, patrocinada pela Perrier, foi revelada em uma cerimônia de premiação ao vivo em Hong Kong. O evento anual mais ...
More Releases From This Source

Explorar

Entertainment

Entertainment

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Amusement Parks and Tourist Attractions

Amusement Parks and Tourist Attractions

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics