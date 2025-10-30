ROSEWOOD HONG KONG É O NO.1 NO THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025
30 out, 2025, 21:54 GMT
- Rosewood Hong Kong (No.1) recebeu o prêmio The World's Best Hotel 2025
- A lista celebra hotéis de 22 destinos em seis continentes, além de 20 novas entradas
- Passalacqua (No.4), Lake Como, vence o Best Boutique Hotel Award pelo segundo ano consecutivo
- Desa Potato Head (No.18) em Bali vence o Eco Hotel Award, auditado pela Sustainable Restaurant Association
- Mandarin Oriental Qianmen em Pequim (No.14) vence o Nikka Best New Hotel Award
- Ian Schrager é homenageado com o SevenRooms Icon Award
- O novo Johnnie Walker Art of Design Award foi concedido a Singita – Kruger National Park (No.40)
- Outros prêmios incluem o Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award, concedido ao Four Seasons; o WhistlePig Highest Climber Award vai para Royal Mansour (No.13) em Marrakech; Copacabana Palace (No.11) no Rio de Janeiro vence o Lavazza Highest New Entry Award; e o Lost Explorer Best Beach Hotel Award vai para Atlantis The Royal (No.6), Dubai
LONDRES, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A lista do The World's 50 Best Hotels 2025 foi revelada em uma prestigiosa cerimônia de premiação.
A divulgação reconhece experiências hoteleiras excepcionais em todo o mundo, estabelecendo novos padrões de excelência e servindo como fonte de inspiração para viajantes e profissionais da hospitalidade.
Veja a lista completa do The World's 50 Best Hotels 2025 aqui .
Rosewood Hong Kong (No.1) ocupa o primeiro lugar, subindo duas posições em relação ao No.3 em 2024. Inagurado em 2019, o imóvel de 65 andares oferece vistas extraordinárias de Victoria Harbour e do horizonte de Hong Kong. No.2 vai para Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. O No.1 do ano passado, Capella Bangkok, ocupa a posição No.3.
A Ásia lidera com 20 hotéis classificados, incluindo quatro em Tóquio: Bulgari Tokyo (No.15), Aman Tokyo (No.25), Janu Tokyo (No.37) e The Tokyo Edition Toranomon (No.45). Tanto Hong Kong quanto Bangkok têm três hotéis cada, incluindo: Upper House Hong Kong (No.10) e Mandarin Oriental Bangkok (No.7).
A Europa conta com 17 hotéis premiados, incluindo cinco no Reino Unido e quatro na França e na Itália. Em outras partes da Europa, destacam-se Four Seasons Astir Palace (No.17) na Grécia, Hôtel de Paris Monte-Carlo (No.36), Grand Park Hotel Rovinj (No.48) na Croácia e Hotel Sacher Vienna (No.49).
A América do Norte tem seis propriedades e a África três hotéis. Oceania e América do Sul têm dois hotéis cada na lista, incluindo Capella Sydney (No.12) e Rosewood São Paulo (No.24).
