ROSEWOOD HONG KONG NOMMÉ NO.1 DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025
News provided by50 Best
Oct 30, 2025, 18:00 ET
- Le Rosewood Hong Kong (No.1) est nommé The World's Best Hotel 2025
- La liste met à l'honneur des hôtels de 22 destinations sur six continents, et 20 nouvelles entrées
- Le Passalacqua (No.4), Lac de Côme, remporte le Best Boutique Hotel Award pour la deuxième année consécutive
- Le Desa Potato Head (No.18) à Bali, remporte l'Eco Hotel Award auditée par la Sustainable Restaurant Association
- Le Mandarin Oriental Qianmen (No.14), à Pékin, reçoit le Nikka Best New Hotel Award
- Ian Schrager est distingué par le SevenRooms Icon Award
- Le Johnnie Walker Art of Design Award, un nouveau prix, est décerné au Singita – Kruger National Park (No.40)
- Parmi les autres récompenses, on peut citer le Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award, attribué au Four Seasons ; le WhistlePig Highest Climber Award, décerné à Royal Mansour (No.13), à Marrakech ; le CopacabanaPalace (No.11), à Rio de Janeiro, remporte le Lavazza Highest New Entry Award ; et le Lost Explorer Best Beach Hotel Award est attribué au Atlantis The Royal (No.6), à Dubaï.
LONDRES, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La liste The World's 50 Best Hotels 2025 a été dévoilée lors d'une prestigieuse cérémonie de remise des prix.
Cette liste distingue des expériences hôtelières exceptionnelles à travers le monde, établit de nouvelles normes d'excellence et sert de source d'inspiration pour les voyageurs et les professionnels de l'hôtellerie.
La liste complète The World's 50 Best Hotels 2025 est disponible ici .
Le Rosewood Hong Kong (No.1) arrive en tête, gagnant deux places par rapport à sa position de No.3 en 2024. Inaugurée en 2019, cette propriété de 65 étages offre des vues extraordinaires sur le port Victoria et la ligne d'horizon de Hong Kong. Le Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River est No.2. Le No.1 de l'année dernière, le Capella Bangkok, devient cette année No.3.
L'Asie arrive en tête avec 20 hôtels classés, dont quatre à Tokyo : le Bulgari Tokyo (No.15), l'Aman Tokyo (No.25), le Janu Tokyo (No.37) et The Tokyo Edition Toranomon (No.45). Hong Kong et Bangkok présentant chacun trois établissements, dont l'Upper HouseHong Kong (No.10) et le Mandarin Oriental Bangkok (No.7).
L'Europe compte 17 hôtels lauréats, dont cinq au Royaume-Uni et quatre en France comme en Italie. Ailleurs en Europe, le Four Seasons Astir Palace (No.17), en Grèce, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo (No.36), le Grand Park Hotel Rovinj (No.48), en Croatie, et l'Hotel Sacher Vienna (No.49) figurent sur la liste.
Six établissements de la liste se situent en Amérique du Nord et trois hôtels en Afrique. L'Océanie et Amérique du Sud comptent chacun deux hôtels sur la liste, dont le Capella Sydney (No.12) et le Rosewood São Paulo (No.24).
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808702/50_Best.jpg
PDF : https://mma.prnewswire.com/media/2806207/TW50BH2025_results_A4_1_50.pdf
Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2794593/50_Best_Hotels_2025_Logo.jpg
Centre de presse : https://mediacentre.theworlds50best.com
