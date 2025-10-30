ROSEWOOD HONG KONG 榮獲 THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025 排行榜 NO.1
31 10月, 2025, 05:58 CST
- Rosewood Hong Kong (No.1) 榮獲 The World's Best Hotel 2025 稱號
- 本排行榜涵蓋橫跨六大洲、22 個目的地的酒店，並新增 20 間入圍酒店
- Passalacqua (No.4)，位於科莫湖畔，榮獲 Best Boutique Hotel Award，這是該酒店連續第二年獲此殊榮
- Desa Potato Head (No.18)，位於巴厘島，榮獲經由 Sustainable Restaurant Association 認證的 Eco Hotel Award
- Mandarin Oriental Qianmen (No.14)，位於北京，獲得 Nikka Best New Hotel Award
- Ian Schrager 獲得 SevenRooms Icon Award
- 全新 Johnnie Walker Art of Design Award 由 Singita – Kruger National Park (No.40) 奪得
- 其他榮譽包括：Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award，授予Four Seasons；WhistlePig Highest Climber Award 由馬拉喀什 Royal Mansour (No.13) 摘得；里約熱內盧的 CopacabanaPalace (No.11) 榮獲 Lavazza Highest New Entry Award；而Lost Explorer Best Beach Hotel Award 則由杜拜 Atlantis The Royal (No.6) 獲得。
倫敦 2025年10月31日 /美通社/ -- The World's 50 Best Hotels 2025 排行榜已在盛大的頒獎典禮上揭曉。
此頒獎典禮旨在表彰全球傑出的酒店體驗，樹立卓越新標準，並為旅客與酒店業專業人士提供靈感來。
請在 此處 查看 The World's 50 Best Hotels 2025 的完整榜單。
Rosewood Hong Kong (No.1) 較 2024 年的 No.3 攀升兩位，扶搖直上榮登榜首。這座 65 層高的酒店於 2019 年開業，坐擁維多利亞港與香港天際線的絕妙景致。No.2 得主為 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River。去年的 No.1 Capella Bangkok今年則位居 No.3。
亞洲一馬當先，共有 20 間榜上有名的酒店，其中包括位於東京的四間酒店：Bulgari Tokyo (No.15)、Aman Tokyo (No.25)、Janu Tokyo (No.37) 以及 The Tokyo Edition Toranomon (No.45)。香港和曼谷都有三間酒店，包括：Upper House Hong Kong (No.10) 和 Mandarin Oriental Bangkok (No.7)。
歐洲共有 17 間獲獎酒店，包括英國的五間、法國和義大利各四間。在歐洲其他地方，上榜的酒店有位於希臘的 Four Seasons Astir Palace (No.17) 和 Hôtel de Paris Monte-Carlo (No.36)，位於克羅埃西亞的 Grand Park Hotel Rovinj (No.48) 以及 Hotel Sacher Vienna (No.49)。
北美地區有六間獲獎酒店，非洲則有三間。大洋洲與南美洲各有兩間酒店入選排行榜，包括 Capella Sydney (No.12) 和 Rosewood São Paulo (No.24)。
