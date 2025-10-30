ROSEWOOD HONG KONGが「THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025」でNo.1に選出
ニュース提供50 Best
31 10月, 2025, 07:02 JST
- Rosewood Hong Kong（No.1）が The World's Best Hotel 2025に選出
- このリストは、6大陸22都市のホテルを称賛しており、さらに20の新しいホテルが追加され
て構成
- コモ湖のPassalacqua（No.4）が、2年連続でBest Boutique Hotel Awardを受賞
- バリ島のDesa Potato Head (No.18) が、Sustainable Restaurant Associationによる審査のも
とEco Hotel Awardを受賞
- 北京のMandarin Oriental Qianmen（No.14）がNikka Best New Hotel Awardを受賞
- Ian SchragerがSevenRooms Icon Awardを受賞
- 新設のJohnnie Walker Art of Design Awardは、Singita – Kruger National Park（No.40）に
授与
- その他の受賞として、Ferrari Trento Most Admired Hotel Group AwardはFour Seasonsに授
与され、WhistlePig Highest Climber AwardはマラケシュのRoyal Mansour（No.13）が受
賞。リオデジャネイロのCopacabana Palace（No.11）がLavazza Highest New Entry
Awardを受賞し、Lost Explorer Best Beach Hotel AwardはドバイのAtlantis The Royal（
No.6）に贈られた
ロンドン, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- 「The World's 50 Best Hotels 2025」の受賞リストが、名誉ある授賞式で発表されました。
今回の発表は、世界各地の卓越したホテル体験を称えるものであり、新たな卓越性の基準を打ち立てるとともに、旅行者やホスピタリティ業界の専門家にとってのインスピレーションの源となっています。
「 The World's 50 Best Hotels 2025 」の全リストは こちら をご覧ください。
Rosewood Hong Kong（No.1）は、2024年のNo.3から2つ順位を上げ、首位の座を獲得しました。2019年に開業したこの65階建てのホテルは、ビクトリアハーバーと香港のスカイラインを一望できる壮大な眺望を誇ります。No.2にはFour Seasons Bangkok at Chao Phraya Riverが選ばれました。昨年のNo.1であるCapella Bangkokは、今年はNo.3にランクインしました。
アジア地域では20軒のホテルがランクインしてトップに立ち、以下のように、東京では4軒が選ばれています。Bulgari Tokyo（No.15）、Aman Tokyo（No.25）、Janu Tokyo（No.37）、そしてThe Tokyo Edition Toranomon（No.45）が選出されています。香港とバンコクはいずれも3軒のホテルがランクインしており、その中にはUpper House Hong Kong（No.10）とMandarin Oriental Bangkok（No.7）が含まれています。
ヨーロッパからは17軒のホテルが選出されており、そのうち英国が5軒、フランスとイタリアがそれぞれ4軒となっています。その他のヨーロッパ地域では、ギリシャのFour Seasons Astir Palace（No.17）、モナコのHôtel de Paris Monte-Carlo（No.36）、クロアチアのGrand Park Hotel Rovinj（No.48）、そしてオーストリアのHotel Sacher Vienna（No.49）がランクインしています。
北米からは6軒、アフリカからは3軒のホテルが選出されています。オセアニアと南米からはそれぞれ2軒が選出されており、その中にはCapella Sydney（No.12）とRosewood São Paulo（No.24）が含まれています。
メディアセンター： https://mediacentre.theworlds50best.com/
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808702/50_Best.jpg
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2806207/TW50BH2025_results_A4_1_50.pdf
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2794593/50_Best_Hotels_2025_Logo.jpg
SOURCE 50 Best
この記事をシェアする