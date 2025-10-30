ROSEWOOD HONG KONGが「THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025」でNo.1に選出

Rosewood Hong Kong （No.1）が The World's Best Hotel 2025に選出

（No.1）が The World's Best Hotel 2025に選出 このリストは、6大陸22都市のホテルを称賛しており、さらに20の新しいホテルが追加され

て構成

て構成 コモ湖の Passalacqua （No.4）が、2年連続でBest Boutique Hotel Awardを受賞

（No.4）が、2年連続でBest Boutique Hotel Awardを受賞 バリ島の Desa Potato Head (No.18) が、Sustainable Restaurant Associationによる審査のも

とEco Hotel Awardを受賞

(No.18) が、Sustainable Restaurant Associationによる審査のも とEco Hotel Awardを受賞 北京の Mandarin Oriental Qianmen （No.14）がNikka Best New Hotel Awardを受賞

（No.14）がNikka Best New Hotel Awardを受賞 Ian Schrager がSevenRooms Icon Awardを受賞

がSevenRooms Icon Awardを受賞 新設のJohnnie Walker Art of Design Awardは、 Singita – Kruger National Park （No.40）に

授与

（No.40）に 授与 その他の受賞として、Ferrari Trento Most Admired Hotel Group AwardはFour Seasonsに授

与され、WhistlePig Highest Climber AwardはマラケシュのRoyal Mansour（No.13）が受

賞。リオデジャネイロのCopacabana Palace（No.11）がLavazza Highest New Entry

Awardを受賞し、Lost Explorer Best Beach Hotel AwardはドバイのAtlantis The Royal（

No.6）に贈られた

ロンドン, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- 「The World's 50 Best Hotels 2025」の受賞リストが、名誉ある授賞式で発表されました。

今回の発表は、世界各地の卓越したホテル体験を称えるものであり、新たな卓越性の基準を打ち立てるとともに、旅行者やホスピタリティ業界の専門家にとってのインスピレーションの源となっています。

Rosewood Hong Kong is named No.1 in The World's 50 Best Hotels 2025 at the live awards ceremony held in London on 30 October. The list features hotels from 22 destinations across six continents, along with several special award winners.

「 The World's 50 Best Hotels 2025 」の全リストは こちら をご覧ください。

Rosewood Hong Kong（No.1）は、2024年のNo.3から2つ順位を上げ、首位の座を獲得しました。2019年に開業したこの65階建てのホテルは、ビクトリアハーバーと香港のスカイラインを一望できる壮大な眺望を誇ります。No.2にはFour Seasons Bangkok at Chao Phraya Riverが選ばれました。昨年のNo.1であるCapella Bangkokは、今年はNo.3にランクインしました。

アジア地域では20軒のホテルがランクインしてトップに立ち、以下のように、東京では4軒が選ばれています。Bulgari Tokyo（No.15）、Aman Tokyo（No.25）、Janu Tokyo（No.37）、そしてThe Tokyo Edition Toranomon（No.45）が選出されています。香港とバンコクはいずれも3軒のホテルがランクインしており、その中にはUpper House Hong Kong（No.10）とMandarin Oriental Bangkok（No.7）が含まれています。

ヨーロッパからは17軒のホテルが選出されており、そのうち英国が5軒、フランスとイタリアがそれぞれ4軒となっています。その他のヨーロッパ地域では、ギリシャのFour Seasons Astir Palace（No.17）、モナコのHôtel de Paris Monte-Carlo（No.36）、クロアチアのGrand Park Hotel Rovinj（No.48）、そしてオーストリアのHotel Sacher Vienna（No.49）がランクインしています。

北米からは6軒、アフリカからは3軒のホテルが選出されています。オセアニアと南米からはそれぞれ2軒が選出されており、その中にはCapella Sydney（No.12）とRosewood São Paulo（No.24）が含まれています。

