ROSEWOOD HONG KONG NOMINATO NO.1 NELLA CLASSIFICA THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025

Rosewood Hong Kong (No.1) premiato come The World's Best Hotel 2025

(No.1) premiato come The World's Best Hotel 2025 L'elenco celebra gli hotel di 22 destinazioni in sei continenti, più 20 new entry

Passalacqua (No.4), Lago di Como, vince per il secondo anno il riconoscimento Best

Boutique Hotel Award

(No.4), Lago di Como, vince per il secondo anno il riconoscimento Best Boutique Hotel Award Desa Potato Head (No.18) a Bali riceve l'Eco Hotel Award, verificato dalla Sustainable

Restaurant Association

(No.18) a Bali riceve l'Eco Hotel Award, verificato dalla Sustainable Restaurant Association Mandarin Oriental Qianmen a Pechino (No.14) vince il Nikka Best New Hotel Award

a Pechino (No.14) vince il Nikka Best New Hotel Award Ian Schrager riceve il SevenRooms Icon Award

riceve il SevenRooms Icon Award Il nuovo Johnnie Walker Art of Design Award viene conferito a Singita – Kruger National

Park (No.40)

(No.40) Altri riconoscimenti sono il Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award, assegnato

al Four Seasons; il WhistlePig Highest Climber Award al Royal Mansour (No.13) di

Marrakech; il CopacabanaPalace (No.11) di Rio de Janeiro ottiene il riconoscimento

Lavazza Highest New Entry Award; mentre il Lost Explorer Best Beach Hotel Award va

all'Atlantis The Royal (No.6), Dubai

LONDRA, 30 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- La lista The World's 50 Best Hotels 2025 è stata svelata durante una prestigiosa cerimonia di premiazione.

La classifica mette in risalto le esperienze alberghiere più straordinarie in tutto il mondo, stabilendo nuovi standard di eccellenza e ponendosi come fonte di ispirazione per viaggiatori e professionisti dell'ospitalità.

Rosewood Hong Kong is named No.1 in The World's 50 Best Hotels 2025 at the live awards ceremony held in London on 30 October. The list features hotels from 22 destinations across six continents, along with several special award winners.

L'elenco completo The World's 50 Best Hotels 2025 è disponibile qui .

Rosewood Hong Kong (No.1) conquista il primo posto, salendo di due posizioni rispetto al No.3 ottenuto nel 2024. Inaugurata nel 2019, la struttura di 65 piani vanta una vista straordinaria sul Victoria Harbour e sullo skyline di Hong Kong. Il No.2 va al Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. Il No.1 dell'anno scorso, Capella Bangkok, quest'anno è No.3.

L'Asia è in testa con 20 hotel classificati, di cui quattro a Tokyo: Bulgari Tokyo (No.15), Aman Tokyo (No.25), Janu Tokyo (No.37) e The Tokyo Edition Toranomon (No.45). Sia Hong Kong sia Bangkok vantano tre hotel nella lista, tra cui: Upper HouseHong Kong (No.10) e Mandarin Oriental Bangkok (No.7).

In Europa sono 17 gli hotel premiati, di cui cinque nel Regno Unito e quattro sia in Francia sia in Italia. Nel resto d'Europa figurano il Four Seasons Astir Palace (No.17) in Grecia, l'Hôtel de Paris Monte-Carlo (No.36), il Grand Park Hotel Rovinj (No.48) in Croazia e l'Hotel Sacher Vienna (No.49).

Il Nord America e l'Africa contano, rispettivamente, sei e tre proprietà. Sia l'Oceania che il Sud America vantano due hotel nella lista, tra cui Capella Sydney (No.12) e Rosewood São Paulo (No.24).

