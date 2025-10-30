ROSEWOOD HONG KONG ES NOMBRADO NO.1 DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025

  • Rosewood Hong Kong (No.1) recibió el premio The World's Best Hotel 2025
  • La lista celebra hoteles de 22 destinos en seis continentes, además de 20 nuevas entradas
  • Passalacqua (No.4), Lago de Como, gana el Best Boutique Hotel Award por segundo año
  • Desa Potato Head (No.18) en Bali gana el Eco Hotel Award, auditado por la Sustainable Restaurant Association
  • Mandarin Oriental Qianmen en Pekín (No.14) gana el Nikka Best New Hotel Award
  • Ian Schrager recibe el SevenRooms Icon Award
  • El nuevo Johnnie Walker Art of Design Award se otorga a Singita – Kruger National Park (No.40)
  • Entre otros galardones se encuentran el Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award, otorgado a Four Seasons; el WhistlePig Highest Climber Award es para Royal Mansour (No.13) en Marrakech; el Copacabana Palace (No.11) en Río de Janeiro gana el Lavazza Highest New Entry Award; y el Lost Explorer Best Beach Hotel Award es para Atlantis The Royal (No.6) de Dubái

LONDRES, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La lista de The World's 50 Best Hotels 2025 se anuncló en una prestigiosa ceremonia de premiación.

La ceremonia reconoce experiencias hoteleras excepcionales en todo el mundo para establecer nuevos estándares de excelencia y servir como fuente de inspiración para viajeros y profesionales de la hospitalidad.

Consulte la lista completa de The World's 50 Best Hotels 2025 aquí   .  

Rosewood Hong Kong (No.1) ocupa el primer lugar, por lo que sube dos puestos desde el No.3 en 2024. Inaugurada en 2019, la propiedad de 65 pisos cuenta con vistas extraordinarias al puerto Victoria y al horizonte de Hong Kong. El No.2 es para el Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. El No.1 del año pasado, Capella Bangkok, ocupa el puesto No.3.

Asia encabeza la clasificación con 20 hoteles, incluidos cuatro en Tokio: Bulgari Tokyo (No.15), Aman Tokyo (No.25), Janu Tokyo (No.37) y The Tokyo Edition Toranomon (No.45). Tanto Hong Kong como Bangkok cuentan con tres hoteles: Upper House Hong Kong (No.10) y Mandarin Oriental Bangkok (No.7).

Europa cuenta con 17 hoteles ganadores, incluidos cinco en el Reino Unido y cuatro en Francia e Italia. En otras partes de Europa, destacan Four Seasons Astir Palace (No.17) en Grecia, Hôtel de Paris Monte-Carlo (No.36), Grand Park Hotel Rovinj (No.48) en Croacia y Hotel Sacher Vienna (No.49). 

América del Norte cuenta con seis propiedades y África con tres hoteles. Oceanía y Sudamérica cuentan cada una  con dos hoteles en la lista, entre ellos Capella Sydney (No.12) y Rosewood São Paulo (No.24).

