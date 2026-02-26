SANY apresentará novas máquinas, tecnologia inteligente e serviços na CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A SANY apresentará seu portfólio norte-americano mais completo, além de tecnologia e serviços, na CONEXPO-CON/AGG 2026, no Las Vegas Convention Center. Sob o tema "Juntos, impulsionamos o futuro", a SANY demonstrará como desempenho, tecnologia inteligente e parcerias de longo prazo estão levando à próxima era dos equipamentos de construção.

MAIS FORÇA, MENOS MARGEM

Encontre a SANY na CONEXPO 2026 (PRNewsfoto/SANY Group)

No estande F44054, a SANY exibirá 32 máquinas e 17 implementos, incluindo 10 novos modelos projetados para o mercado norte-americano. Dentre esses:

SY10U Mini Escavadeira: giro zero da traseira para uma manobrabilidade excepcional. Está equipada com um sistema hidráulico completo de detecção de carga, assento com suspensão e apoios de braço largos, proporcionando uma experiência de operação premium.

SY335LC Escavadeira Média: movido por um motor Cummins de 9L e 209 kW, oferecendo maior torque e maior deslocamento em sua categoria. Com 204 kN de força da caçamba e 153 kN de força do braço, ela oferece um desempenho de escavação potente, preciso e eficiente.

SCA3300A Guindaste de Esteira com Lança Treliçada: equipado com para-brisa inteligente que ajusta automaticamente a tonalidade de acordo com a luz solar. APU opcional para otimizar a economia de energia e reduzir as emissões.

SCA1100TB Guindaste de Esteira Telescópico: apresenta um sistema de monitoramento com visão 360° para operações de içamento mais seguras. APU opcional ajuda a reduzir o consumo de combustível e diminuir o desgaste do motor.

Carregador de Rodas SW940L de nova geração: integrando um motor Cummins B6.7 e transmissão ZF, eixo de tração. Um sistema eletrônico avançado de controle total, compatível com os principais implementos. Recursos inteligentes incluem controle automático de limite, agitação da caçamba com um toque, elevação paralela, monitoramento da pressão dos pneus, seleção inteligente de implementos e posicionamento.

STH5519 Manipulador Telescópico: equipado de série com radar de ré e sistema de proteção contra momento de carga. Um joystick multifuncional integrado melhora a eficiência operacional em 20%, enquanto um coeficiente de estabilidade superior a 1,3 garante operações de içamento mais seguras.

TECNOLOGIAS QUE CONECTAM MÁQUINAS, DADOS E PESSOAS

Além dos equipamentos, a SANY apresentará um conjunto de soluções inteligentes projetadas para minimizar o tempo de inatividade e maximizar a disponibilidade operacional.

SANY AI Service Assistant (SASA): diagnóstico inteligente, identificação interativa de falhas e rápida identificação de peças para uma manutenção eficiente.

SANY RootPilot: orientação 3D de alta precisão para uma construção mais inteligente, rápida e eficiente.

SANY Remote Control: controle uma escavadeira em Huzhou a partir de nosso showroom nos EUA, a mais de 10.000 km de distância! Assistido por IA, com escavação e carregamento com um clique.

Além disso, a SANY apresentará seus recursos de serviço, projetados para manter os equipamentos funcionando sem interrupções. Há 20 anos na América, a SANY vem crescendo junto com seus clientes, construindo confiança por meio de suas máquinas. Na CONEXPO 2026, junte-se a nós para vivenciar como a SANY está moldando o futuro da construção.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920105/Meet_SANY_at_CONEXPO_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

FONTE SANY Group