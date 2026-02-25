三一將在2026年美國工程機械展上展示新設備、智能技術與服務

在F44054號展位，三一將展出32款主機設備和17款屬具，其中包括10款專為北美市場設計的新機型。其中包括：

SY10U微型挖掘機：零尾回轉設計，機動性卓越。配備全液壓負載傳感系統、懸浮座椅和寬扶手，帶來卓越的操作體驗。

SY335LC中型挖掘機：搭載9升、209千瓦的康明斯(Cummins)發動機，在同類產品中扭矩更強、排量更大。鏟斗挖掘力達204千牛，斗桿挖掘力達153千牛，挖掘性能強勁、精準且高效。

SCA3300A 履帶式桁架臂起重機：配備智能前窗，可根據陽光強度自動調節玻璃透光度。可選裝輔助動力單元(APU)，優化節能並減少排放。

SCA1100TB 履帶式伸縮臂起重機：搭載360°環視監控系統，為起重作業提供更高安全保障。可選裝的APU有助於降低油耗並減少發動機磨損。

新一代SW940L輪式裝載機：集成康明斯B6.7發動機與采埃孚(ZF)變速箱及驅動橋。配備先進的全電控系統，兼容主流附件的使用。智能功能包括自動限位控制、一鍵抖料、平行舉升、胎壓監測以及屬具智能識別與定位。

STH5519伸縮臂叉裝車：標配倒車雷達和負載力矩保護裝置。集成多功能操縱桿，使操作效率提高20%，穩定性係數大於1.3，確保吊裝更安全。

連接設備、數據與人的技術

除了硬件設備，三一還將展示一系列旨在最大限度減少設備停機時間、保障高效運轉的智能解決方案。

三一AI服務助手(SASA)：提供智能診斷、交互式故障識別和快速零件識別功能，實現高效維護。

三一RootPilot：高精度3D引導，助力更智能、更快、更高效的施工作業。

三一遠程控制系統：現場演示在拉斯維加斯展台遠程操控遠在6500多英里之外的湖州工廠的挖掘機！系統具備AI輔助功能，可實現一鍵挖掘和裝載作業。

除此之外，三一還將全面展示其旨在保障設備平穩運行的服務能力。扎根美國二十載，三一始終與客戶共同成長，以卓越設備構建信任之橋。在2026年美國工程機械展上，誠邀您蒞臨展位，體驗三一如何塑造工程機械行業的未來。

