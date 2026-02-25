SANY presentará nuevas máquinas, tecnología inteligente y servicios en CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SANY presentará su cartera, tecnología y servicios más completos de Norteamérica en CONEXPO-CON/AGG 2026 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Bajo el lema "Juntos, impulsamos el futuro", SANY demostrará cómo el rendimiento, la tecnología inteligente y la colaboración a largo plazo impulsan la próxima era de los equipos de construcción.

MÁS FUERZA, MENOS MARGEN

Meet SANY at CONEXPO 2026

En el expositor F44054, SANY exhibirá 32 máquinas y 17 accesorios, incluyendo 10 nuevos modelos diseñados para el mercado norteamericano. Entre ellos:

Miniexcavadora SY10U: Giro de cola cero para una maniobrabilidad excepcional. Está equipada con un sistema hidráulico de detección de carga, asiento con suspensión y amplios reposabrazos, lo que proporciona una experiencia de operación premium.

Excavadora mediana SY335LC: Impulsada por un motor Cummins de 9 L y 209 kW, ofrece un par motor más potente y una cilindrada superior a la de su clase. Con 204 kN de fuerza en el cucharón y 153 kN de fuerza en el brazo, ofrece un rendimiento de excavación potente, preciso y eficiente.

Grúa sobre orugas con pluma de celosía SCA3300A: Equipada con parabrisas inteligente que ajusta automáticamente el tono de la tinta según la luz solar. APU opcional para optimizar el ahorro de energía y reducir las emisiones.

Grúa telescópica sobre orugas SCA1100TB: Con un sistema de monitoreo con vista envolvente de 360° para operaciones de elevación más seguras. La APU opcional ayuda a reducir el consumo de combustible y el desgaste del motor.

Cargadora de ruedas SW940L de nueva generación: Integra un motor Cummins B6.7, transmisión ZF y eje motriz. Un avanzado sistema de control electrónico, compatible con los implementos más comunes. Sus funciones inteligentes incluyen control automático de límite, vibración del cucharón con un solo toque, elevación paralela, monitoreo de la presión de los neumáticos y selección y posicionamiento inteligente de implementos.

Manipuladora telescópica STH5519: Equipada de serie con radar de marcha atrás y protección contra el momento de carga. Un joystick multifunción integrado mejora la eficiencia operativa en un 20 %, mientras que un coeficiente de estabilidad superior a 1,3 garantiza una elevación más segura.

TECNOLOGÍAS QUE CONECTAN MÁQUINAS, DATOS Y PERSONAS

Más allá de los equipos, SANY presentará un conjunto de soluciones inteligentes diseñadas para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar el tiempo de actividad.

Asistente de Servicio con IA SANY (SASA): Diagnóstico inteligente, identificación interactiva de fallos e identificación rápida de piezas para un mantenimiento eficiente.

SANY RootPilot: Guía 3D de alta precisión para una construcción más inteligente, rápida y eficiente.

Control Remoto SANY: ¡Controle una excavadora Huzhou desde nuestra sala de exposición en Estados Unidos, a más de 10.500 kilómetros de distancia! Excavación y carga asistidas por IA con un solo clic.

Además, SANY exhibirá sus capacidades de servicio diseñadas para mantener el equipo funcionando sin problemas. Durante 20 años en Estados Unidos, SANY ha crecido con sus clientes, generando confianza a través de las máquinas. En CONEXPO 2026, únase a nosotros para descubrir cómo SANY está moldeando el futuro de la construcción.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920089/Meet_SANY_at_CONEXPO_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg