SANY、 CONEXPO 2026に新製品・スマート技術・サービスを出展

ラスベガス、2026年2月26日 /PRNewswire/ -- SANYはラスベガス・コンベンション・センターで開催されるCONEXPO-CON/AGG 2026にて、最も包括的な北米地域向け製品群、技術、サービスを発表します。「共に、未来を前進させる（Together, We Move the Future Forward）」をテーマに、SANYは性能、インテリジェント技術、長期的なパートナーシップがいかに建設機械の次世代を牽引しているかを実演します。

SANYはブースF44054で、32台の機械と17種類のアタッチメント を展示します。そのうちの 10台は北米市場向けに設計された新型モデル です。以下にその一部を紹介します：

小型ショベルSY10U：ゼロテールスイングにより、抜群の操作性を実現。フル油圧式ロードセンシングシステム、サスペンションシート、ワイドアームレストを装備し、快適な操作体験をお約束します。

中型ショベルSY335LC：9L、209kWのカミンズエンジンを搭載し、このクラスでより強力なトルクと高い排気量を実現。バケット力204kN、アーム力153kNで、パワフルかつ正確でありながら効率的な掘削性能を発揮します。

ラティスブーム式クローラクレーンSCA3300A：太陽光に応じて色合いを自動調整するスマートウィンドシールドを装備。オプションAPUにより、エネルギーの節約と排出ガスの削減を最適化します。

伸縮式クローラクレーンSCA1100TB：より安全なリフト作業を可能にする360度サラウンドビュー・モニターシステムを搭載。オプションAPUにより、燃料消費を抑え、エンジンの磨耗を軽減します。

新型ホイールローダSW940L：カミンズB6.7エンジンとZF製トランスミッション、ドライブアクスルを統合。先進的なフル電子制御システムで、主流のアタッチメントに対応。インテリジェント機能には、自動リミット制御、ワンタッチバケットシェイク、パラレルリフト、タイヤ空気圧モニタリング、スマートアタッチメント選択とポジショニングが搭載されています。

テレハンドラーSTH5519：反転レーダーと負荷モーメント保護機能を標準装備。統合型多機能ジョイスティックは作業効率を20%向上させ、安定係数1.3以上はより安全なリフト作業を保証します。

建設機械という存在を超えて、SANYは稼働停止時間を最小限に抑え、稼働時間を最大化するように設計された一連のインテリジェントソリューションを実演します。

SANY AIサービスアシスタント（SASA）：インテリジェントな診断、対話型での故障識別、迅速な部品特定により、効率的なメンテナンスを実現します。

SANYルートパイロット：高精度の3Dガイダンスにより、よりスマートに、より高速に、より効率的な建設を実現します。

SANYリモートコントロール：6,500マイル以上離れた米国のショールームから湖州にあるショベルを操作できます！AIアシストにより、ワンクリックで掘削作業や積込作業が可能です。

上記以外にも、SANYは機器のスムーズな稼働を維持するための技術力を展示する予定です。SANYはアメリカで20年間、お客様と共に成長を続け、機械を通じて信頼を築いてまいりました。CONEXPO 2026では、SANYが建設の未来をどのように作り上げているか、せひご体験ください。

