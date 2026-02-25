SANY dévoilera de nouveaux engins, des technologies intelligentes et des services à CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- SANY présentera son portefeuille nord-américain le plus complet, sa technologie et ses services à CONEXPO-CON/AGG 2026 au Las Vegas Convention Center. Sur le thème « Ensemble, nous faisons avancer l'avenir », SANY démontrera comment la performance, la technologie intelligente et le partenariat à long terme sont à l'origine de la prochaine ère des équipements de construction.

PLUS DE MUSCLE, MOINS DE BALISAGE

Meet SANY at CONEXPO 2026

Au stand F44054, SANY présentera 32 engins et 17 accessoires, dont 10 nouveaux modèles conçus pour le marché nord-américain. Parmi ceux-ci :

La mini-pelle SY10U : sans déport arrière, pour une maniabilité exceptionnelle. Elle est équipée d'un système de détection de charge entièrement hydraulique, d'un siège à suspension et de larges accoudoirs, offrant ainsi une expérience de travail de qualité supérieure.

Pelle moyenne SY335LC : alimentée par un moteur Cummins de 9 litres et 209 kW, elle offre un couple plus élevé et une cylindrée plus importante dans sa catégorie. Avec une force de 204 kN au godet et 153 kN au bras, elle offre des performances d'excavation puissantes, précises et efficaces.

Grue sur chenilles à flèche treillis SCA3300A : équipée d'un pare-brise intelligent qui ajuste automatiquement la teinte en fonction de la lumière du soleil. APU en option pour optimiser les économies d'énergie et réduire les émissions.

Grue télescopique sur chenilles SCA1100TB : elle est équipée d'un système de surveillance à 360° pour des opérations de levage plus sûres. L'APU en option permet de réduire la consommation de carburant et l'usure du moteur.

Nouvelle génération de chargeuse sur pneus SW940L : intégrant un moteur Cummins B6.7 et une transmission ZF, essieu moteur. Un système de contrôle entièrement électronique avancé, compatible avec les accessoires les plus courants. Les caractéristiques intelligentes comprennent le contrôle automatique des limites, le secouage du godet par simple pression, le levage parallèle, la surveillance de la pression des pneus, la sélection et le positionnement intelligents des accessoires.

Chariot télescopique STH5519 : équipé de série d'un radar de recul et d'une protection contre les moments de basculement. Un joystick multifonction intégré améliore l'efficacité opérationnelle de 20%, tandis qu'un coefficient de stabilité supérieur à 1,3 garantit un levage plus sûr.

DES TECHNOLOGIES QUI RELIENT LES MACHINES, LES DONNÉES ET LES PERSONNES

Au-delà des équipements, SANY présentera un ensemble de solutions intelligentes conçues pour réduire les temps d'arrêt au minimum et maximiser le temps de fonctionnement.

Assistant de service IA SANY (SASA) : diagnostic intelligent, identification interactive des défauts et identification rapide des pièces pour une maintenance efficace.

SANY RootPilot : un guidage 3D de haute précision pour une construction plus intelligente, plus rapide et plus efficace.

Télécommande SANY : contrôlez une pelleteuse Huzhou depuis notre salle d'exposition aux États-Unis, à plus de 6 500 miles de distance ! Assistée par l'IA, avec creusement et chargement en un seul clic.

En outre, SANY présentera ses capacités de service conçues pour assurer le bon fonctionnement des équipements. Depuis 20 ans en Amérique, SANY se développe avec ses clients, renforçant la confiance grâce aux machines. À CONEXPO 2026, rejoignez-nous pour découvrir comment SANY façonne l'avenir de la construction.

