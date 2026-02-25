SANY präsentiert auf der CONEXPO 2026 neue Maschinen, intelligente Technologien und Dienstleistungen

LAS VEGAS, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SANY wird auf der CONEXPO-CON/AGG 2026 im Las Vegas Convention Center sein umfassendstes nordamerikanisches Portfolio, seine Technologien und Dienstleistungen präsentieren. Unter dem Motto „Together, We Move the Future Forward" (Gemeinsam bewegen wir die Zukunft voran) wird SANY demonstrieren, wie Leistung, intelligente Technologie und langfristige Partnerschaften die nächste Ära der Baumaschinen vorantreiben.

MEHR LEISTUNG, WENIGER AUFSCHLAG

Meet SANY at CONEXPO 2026

Am Stand F44054 zeigt SANY 32 Maschinen und 17 Anbaugeräte, darunter 10 neue Modelle für den nordamerikanischen Markt. Dazu gehören:

SY10U Minibagger: Kein Heckschwung für außergewöhnliche Manövrierfähigkeit. Es ist mit einem vollhydraulischen Lastmesssystem, einem gefederten Sitz und breiten Armlehnen ausgestattet und bietet ein erstklassiges Fahrerlebnis.

SY335LC Mittlerer Bagger: Angetrieben von einem 9-Liter-Cummins-Motor mit 209 kW, der ein höheres Drehmoment und einen größeren Hubraum in seiner Klasse bietet. Mit einer Schaufelkraft von 204 kN und einer Armkraft von 153 kN bietet er eine leistungsstarke, präzise und effiziente Grabungsleistung.

SCA3300A Gittermast-Raupenkran: Ausgestattet mit einer intelligenten Windschutzscheibe, die ihre Tönung automatisch an das Sonnenlicht anpasst. Optionale APU für optimierte Energieeinsparungen und reduzierte Emissionen.

SCA1100TB Teleskop-Raupenkran: Ausgestattet mit einem 360°-Rundumsicht-Überwachungssystem für sicherere Hebevorgänge. Die optionale APU trägt zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und zur Verringerung des Motorverschleißes bei.

Radlader SW940L der neuen Generation: Integration eines Cummins B6.7-Motors und eines ZF-Getriebes sowie einer Antriebsachse. Ein fortschrittliches, vollelektronisches Steuerungssystem, das mit gängigen Anbaugeräten kompatibel ist. Zu den intelligenten Funktionen gehören die automatische Begrenzungssteuerung, One-Touch-Schaufelrütteln, Parallelhub, Reifendrucküberwachung, intelligente Anbaugeräteauswahl und -positionierung.

STH5519 Teleskoplader: Serienmäßig mit Rückfahrradar und Lastmomentbegrenzung ausgestattet. Ein integrierter Multifunktions-Joystick erhöht die Betriebseffizienz um 20 %, während ein Stabilitätskoeffizient von mehr als 1,3 ein sichereres Heben gewährleistet.

TECHNOLOGIEN, DIE MASCHINEN, DATEN UND MENSCHEN VERBINDEN

Neben den Maschinen wird SANY eine Reihe intelligenter Lösungen vorstellen, die darauf ausgelegt sind, Ausfallzeiten zu minimieren und die Betriebszeit zu maximieren.

SANY AI Service Assistent (SASA): Intelligente Diagnose, interaktive Fehlererkennung und schnelle Teileidentifizierung für eine effiziente Wartung.

SANY RootPilot: Hochpräzise 3D-Führung für intelligenteres, schnelleres und effizienteres Bauen.

SANY-Fernbedienung: Steuern Sie einen Huzhou-Bagger aus unserem US-Showroom, der über 6.500 Meilen entfernt ist. KI-gestützt, mit Graben und Laden mit einem Klick.

Darüber hinaus wird SANY seine Serviceleistungen präsentieren, die für einen reibungslosen Betrieb der Geräte sorgen. Seit 20 Jahren wächst SANY in Amerika gemeinsam mit seinen Kunden und baut durch seine Maschinen Vertrauen auf. Besuchen Sie uns auf der CONEXPO 2026 und erleben Sie, wie SANY die Zukunft des Bauwesens gestaltet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920089/Meet_SANY_at_CONEXPO_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg