SANY presentará servicio, tecnología inteligente y máquinas nuevas en CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SANY presentará su cartera más completa de tecnología y servicios para Norteamérica en la feria CONEXPO-CON/AGG 2026, que se celebrará en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Bajo el lema "Juntos, impulsamos el futuro", SANY demostrará cómo el rendimiento, la tecnología inteligente y las alianzas a largo plazo están impulsando la próxima era de los equipos de construcción.

MÁS FUERZA, MENOR PRECIO

Conozca a SANY en CONEXPO 2026 (PRNewsfoto/SANY Group)

En el estand F44054, SANY exhibirá 32 máquinas y 17 accesorios, incluidos 10 modelos nuevos diseñados para el mercado norteamericano. Entre estos se encuentran:

Miniexcavadora SY10U: giro de cola cero para una maniobrabilidad excepcional. Está equipada con un sistema hidráulico completo con sensor de carga, asiento con suspensión y amplios reposabrazos, para proporcionar una experiencia de manejo de primera calidad.

Excavadora mediana SY335LC: impulsada por un motor Cummins de 9 litros y 209 kW, ofrece un torque de motor más potente y una cilindrada mayor en su clase. El cucharón tiene una fuerza de 204 kN y el brazo una fuerza de 153 kN, con lo que ofrece un rendimiento de excavación potente, preciso y eficiente.

Grúa sobre orugas con pluma en celosía SCA3300A: está equipada con un parabrisas inteligente que ajusta el tono en función de la luz solar de forma automática. Unidad de potencia auxiliar (APU) opcional para ahorrar energía de forma optimizada y reducir las emisiones.

Grúa telescópica sobre orugas SCA1100TB: cuenta con un sistema de monitoreo con vista panorámica de 360° para operaciones de elevación más seguras. La APU opcional ayuda a reducir el consumo de combustible y el desgaste del motor.

Cargadora de ruedas SW940L de nueva generación: integra un motor Cummins B6.7 y un eje motriz y una transmisión ZF. Un avanzado sistema de control electrónico completo, compatible con los accesorios más habituales. Las funciones inteligentes incluyen control automático de límites, sacudida de cucharón de un solo toque, elevación paralela, monitoreo de la presión de los neumáticos, selección inteligente de accesorios y posicionamiento.

Manipulador telescópico STH5519: equipado de serie con detector de marcha atrás y protección en el momento de carga. Una palanca multifunción integrada mejora la eficiencia operativa en un 20 %, mientras que un coeficiente de estabilidad superior a 1,3 garantiza una elevación más segura.

TECNOLOGÍAS QUE CONECTAN MÁQUINAS, DATOS Y PERSONAS

Más allá de los equipos, SANY presentará un conjunto de soluciones inteligentes diseñadas para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar el tiempo de actividad.

Asistente de servicio de IA de SANY (SASA): diagnóstico inteligente, identificación interactiva de fallas e identificación rápida de piezas para un mantenimiento eficiente.

SANY RootPilot: guía 3D de alta precisión para una construcción más inteligente, rápida y eficiente.

Control remoto SANY: ¡controle una excavadora Huzhou desde nuestra sala de exposición en EE. UU., a más de 10.000 km de distancia! Asistida por IA, con excavación y carga con un solo clic.

Además, SANY presentará sus capacidades de servicio diseñadas para mantener el buen funcionamiento de los equipos. Durante 20 años en Estados Unidos, SANY ha crecido junto a sus clientes, al generar confianza a través de sus máquinas. Visítenos en CONEXPO 2026 para descubrir cómo SANY da forma al futuro de la construcción.

