SANY e OCHA assinam acordo de parceria no HNPW 2026

PEQUIM, 19 de março 2026 /PRNewswire/ -- Durante a Humanitarian Networks and Partnerships Week 2026 (HNPW), a SANY Foundation e o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU), formalizando um quadro de cooperação que abrange preparação para desastres, resposta a emergências e recuperação inicial para pessoas em situação de crise em todo o mundo. O acordo foi assinado por Edem Wosornu, diretor da Divisão de Resposta a Crises do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), e pelo Dr. Olivier Huang, Presidente da SANY France. O acordo torna a SANY Foundation a primeira fundação corporativa chinesa a formalizar um acordo de parceria com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Danxi Shen, secretária-geral da SANY Foundation (PRNewsfoto/SANY Group)

Durante a Humanitarian Networks and Partnerships Week 2026 (HNPW 2026), a SANY Foundation também foi convidada a participar de duas sessões organizadas pela iniciativa Connecting Business (CBI), com foco em mecanismos de engajamento do setor privado na ação humanitária.

Em 10 de março, a SANY Foundation participou do café da manhã de boas-vindas da CBI como parceira temática, ao lado de organizações como Visa, Microsoft e UPS, além de liderar uma sessão de discussão sobre recuperação inicial e reconstrução. Danxi Shen, secretária-geral da SANY Foundation, compartilhou percepções a partir das experiências da SANY em resposta a desastres, incluindo terremotos na Turquia e em Myanmar, bem como operações de resposta a enchentes na Indonésia e nos Estados Unidos, destacando o papel das máquinas de construção em operações de busca e resgate, remoção de escombros, abertura de vias e restabelecimento do acesso às comunidades afetadas.

Em 11 de março, a CBI organizou um painel sobre o papel da filantropia corporativa na ação humanitária global, reunindo representantes de fundações, empresas e organizações não governamentais. A SANY Foundation compartilhou sua atuação na resposta às enchentes de 2025 em Sumatra, onde colaborou com a Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia (BNPB) e a KADIN para mobilizar 13 unidades de equipamentos pesados por mais de duas semanas, contribuindo para a reabertura de múltiplas rotas de acesso emergenciais. Danxi destacou que os equipamentos, redes e recursos do setor privado o tornam uma força crítica na resposta a crises globais quando mobilizados por meio da colaboração.

Na sequência das discussões, a SANY Foundation e o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) realizaram a cerimônia de assinatura do MoU, comprometendo-se a integrar a expertise industrial, a inovação tecnológica e a rede global da SANY à resposta humanitária internacional. Kareem Elbayar, coordenador do programa da CBI, enfatizou que governos, empresas e a sociedade civil devem atuar de forma conjunta para enfrentar desastres globais e proteger as comunidades de maneira eficaz.

O acordo representa um passo fundamental no esforço mais amplo da SANY para impulsionar a Global Machinery Relief Alliance, reunindo equipamentos, tecnologia e redes globais para apoiar uma resposta humanitária coordenada, em busca de um mundo no qual nenhuma comunidade enfrente desastres sozinha, demonstrando a determinação da SANY em utilizar inovação e expertise industrial em prol do bem comum.

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FONTE SANY Group