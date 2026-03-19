SANY y OCHA firman un acuerdo de colaboración en la HNPW 2026

PEKÍN, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la Semana de Redes y Alianzas Humanitarias 2026 (HNPW), la Fundación SANY y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) firmaron un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que formaliza un marco de cooperación en materia de preparación ante catástrofes, respuesta ante emergencias y recuperación temprana para las personas en situación de crisis en todo el mundo. El acuerdo fue firmado por Edem Wosornu, director de la División de Respuesta ante Crisis de OCHA y el Dr. Olivier Huang, presidente de SANY Francia. Esto convierte a la Fundación SANY en la primera fundación empresarial de China en formalizar un acuerdo de colaboración con OCHA.

Shen Danxi, secretaria general de la Fundación SANY (PRNewsfoto/SANY Group)

Además, durante la HNPW 2026, se invitó a la Fundación SANY a participar en dos sesiones organizadas por la iniciativa Connecting Business (CBI), centradas en los mecanismos para la participación del sector privado en la acción humanitaria.

El 10 de marzo, la Fundación SANY participó en el desayuno de bienvenida de la CBI como socio temático junto a organizaciones como Visa, Microsoft y UPS, y moderó una sesión de debate sobre la recuperación inicial y la reconstrucción. Shen Danxi, secretaria general de la Fundación SANY, compartió sus experiencias en materia de respuesta ante catástrofes, en concreto en los terremotos de Turquía y Myanmar, así como en las operaciones de rescate tras las inundaciones en Indonesia y Estados Unidos y destacó el papel de la maquinaria de construcción en los trabajos de búsqueda y rescate, la extracción de escombros, la apertura de carreteras y el restablecimiento del acceso a las comunidades afectadas.

El 11 de marzo, CBI organizó una sesión de debate sobre el papel de la filantropía empresarial en la acción humanitaria mundial, en la que participaron representantes de fundaciones, empresas y organizaciones no gubernamentales. La Fundación SANY compartió su respuesta a las inundaciones de 2025 en Sumatra, donde colaboró con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) y KADIN para desplegar 13 unidades de maquinaria pesada durante más de dos semanas, lo que contribuyó a reabrir varias vías de acceso de emergencia. Danxi señaló que los equipos, las redes y los recursos del sector privado lo convierten en una fuerza fundamental en la respuesta ante crisis mundiales cuando se movilizan mediante la colaboración.

Luego del debate, la Fundación SANY y OCHA celebraron la ceremonia de firma del memorando de entendimiento, en el que se comprometieron a integrar experiencia industrial, innovación tecnológica y la red mundial de SANY a las respuestas humanitarias internacionales. Kareem Elbayar, coordinador del Programa CBI, destacó que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil deben colaborar para hacer frente a las catástrofes mundiales y proteger a las comunidades de manera eficaz.

El acuerdo supone un paso clave en el esfuerzo general de SANY por impulsar la Alianza mundial de ayuda con maquinaria, que une equipos, tecnología y redes mundiales para respaldar una respuesta humanitaria coordinada, con el objetivo de lograr un mundo en el que ninguna comunidad tenga que afrontar una catástrofe en solitario, lo que demuestra la determinación de SANY de aprovechar la innovación y la experiencia industrial en beneficio del bien común.

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FUENTE SANY Group