SANY y OCHA firman un acuerdo de asociación en HNPW 2026

BEIJING, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la Semana de Redes y Alianzas Humanitarias (HNPW) de 2026, la Fundación SANY y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU), formalizando un marco de cooperación que abarca la preparación ante desastres, la respuesta a emergencias y la recuperación temprana para personas en crisis en todo el mundo. El acuerdo fue firmado por Edem Wosornu, director de la División de Respuesta a Crisis de OCHA, y el Dr. Olivier Huang, presidente de SANY Francia. Esto convierte a la Fundación SANY en la primera fundación corporativa china en formalizar un acuerdo de colaboración con OCHA.

Shen Danxi, Secretary-General of SANY Foundation

Durante HNPW 2026, la Fundación SANY también fue invitada a participar en dos sesiones organizadas por la iniciativa Connecting Business (CBI), centradas en mecanismos para la participación del sector privado en la acción humanitaria.

El 10 de marzo, la Fundación SANY se unió al Desayuno de Bienvenida de CBI como socio temático junto con organizaciones como Visa, Microsoft y UPS, y dirigió una sesión de debate sobre la recuperación y reconstrucción tempranas. Danxi Shen, secretario general de la Fundación SANY, compartió experiencias de la Fundación en respuesta a desastres, incluyendo terremotos en Turquía y Myanmar, así como operaciones de socorro por inundaciones en Indonesia y Estados Unidos. Destacó el papel de la maquinaria de construcción en las labores de búsqueda y rescate, la retirada de escombros, la apertura de carreteras y el restablecimiento del acceso a las comunidades afectadas.

El 11 de marzo, CBI organizó un panel de debate sobre el papel de la filantropía corporativa en la acción humanitaria global, que reunió a representantes de fundaciones, empresas y organizaciones no gubernamentales. La Fundación SANY compartió su respuesta a las inundaciones de 2025 en Sumatra, donde colaboró con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) y KADIN para desplegar 13 unidades de maquinaria pesada durante más de dos semanas, lo que ayudó a reabrir múltiples rutas de acceso de emergencia. Danxi señaló que el equipamiento, las redes y los recursos del sector privado lo convierten en una fuerza fundamental en la respuesta a crisis globales cuando se moviliza mediante la colaboración.

Tras el debate, la Fundación SANY y OCHA celebraron la ceremonia de firma del Memorando de Entendimiento, comprometiéndose a integrar la experiencia industrial, la innovación tecnológica y la red global de SANY en la respuesta humanitaria internacional. Kareem Elbayar, Coordinador del Programa CBI, destacó que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil deben colaborar para abordar los desastres globales y proteger a las comunidades de manera efectiva.

Este acuerdo representa un paso fundamental en el esfuerzo más amplio de SANY por impulsar la Alianza Global de Maquinaria para el Socorro, aunando equipos, tecnología y redes globales para apoyar una respuesta humanitaria coordinada, con el objetivo de lograr un mundo donde ninguna comunidad se enfrente a un desastre en soledad. Esto demuestra la determinación de SANY de aprovechar la innovación y la experiencia industrial para el bien común.

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