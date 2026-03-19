SANY und OCHA unterzeichnen Partnerschaftsvereinbarung bei der HNPW 2026

PEKING, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Während der Humanitarian Networks and Partnerships Week (HNPW) 2026 unterzeichneten die SANY Foundation und das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) eine Absichtserklärung, in der ein Kooperationsrahmen für die Katastrophenvorsorge, Notfallmaßnahmen und eine frühzeitige Wiederaufbauhilfe für Menschen in Krisensituationen weltweit formalisiert wurde. Die Vereinbarung wurde unterzeichnet von Edem Wosornu, Direktor der Abteilung Krisenreaktion bei OCHA, und Dr. Olivier Huang, Chairman bei SANY France. Damit ist die SANY Foundation die erste chinesische Unternehmensstiftung, die eine Partnerschaftsvereinbarung mit OCHA geschlossen hat.

Shen Danxi, Secretary-General of SANY Foundation

Während der HNPW 2026 wurde die SANY Foundation außerdem dazu eingeladen, an zwei von der Initiative Connecting Business (CBI) veranstalteten Sitzungen teilzunehmen, die sich auf Mechanismen für das Engagement des Privatsektors bei humanitären Maßnahmen konzentrierten.

Am 10. März nahm die SANY Foundation als Themenpartner neben Organisationen wie Visa, Microsoft oder UPS am CBI Welcome Breakfast teil und leitete eine Diskussionsrunde zum Thema frühzeitige Unterstützung bei Erholung und Wiederaufbau. Danxi Shen, Generalsekretär der SANY Foundation, berichtete von den Erfahrungen, die SANY bei der Katastrophenhilfe nach Erdbeben in der Türkei und Myanmar sowie bei Überschwemmungen in Indonesien und den USA gesammelt hat, und hob die Rolle von Baumaschinen bei der Durchführung von Such- und Rettungsmaßnahmen, der Beseitigung von Trümmern, der Öffnung von Straßen und der Wiederherstellung des Zugangs zu betroffenen Gemeinden hervor.

Am 11. März veranstaltete das CBI eine Podiumsdiskussion über die Rolle der Unternehmensphilanthropie bei globalen humanitären Maßnahmen, an der Vertreter von Stiftungen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen teilnahmen. Die SANY Foundation berichtete über ihre Reaktion auf die Überschwemmungen in Sumatra im Jahr 2025, wo sie in Zusammenarbeit mit der indonesischen Katastrophenschutzbehörde (BNPB) und KADIN mehr als zwei Wochen lang 13 Einheiten mit schwerem Gerät einsetzte, um bei der Wiedereröffnung mehrerer Notzufahrtswege zu helfen. Danxi hob hervor, dass der Privatsektor dank seiner Ausrüstung, Netzwerke und Ressourcen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung globaler Krisen spielt, wenn er im Rahmen einer Zusammenarbeit mobilisiert wird.

Im Anschluss an die Diskussion unterzeichneten die SANY Foundation und OCHA eine Absichtserklärung, in der sie sich verpflichteten, das industrielle Know-how, die technologische Innovation und das globale Netzwerk von SANY in die internationale humanitäre Hilfe zu integrieren. Wie Kareem Elbayar, CBI-Programmkoordinator, berichtete, müssen Regierungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um globale Katastrophen zu bewältigen und Gemeinschaften wirksam zu schützen.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt als Teil der umfassenden Anstrengungen von SANY, die Global Machinery Relief Alliance voranzubringen, indem Maschinen, Technologie und globale Netzwerke für koordinierte humanitäre Hilfsmaßnahmen gebündelt werden. Damit strebt SANY eine Welt an, in der keine Gemeinschaft im Katastrophenfall auf sich allein gestellt bleibt, und bekräftigt seine Entschlossenheit, Innovation und industrielles Know-how zum Wohle der Allgemeinheit einzubringen.

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