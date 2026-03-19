SANY et OCHA signent un accord de partenariat au salon HNPW 2026

PÉKIN, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au cours de la Semaine des réseaux et partenariats humanitaires 2026 (HNPW), la Fondation SANY et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies ont signé un protocole d'accord, formalisant un cadre de coopération couvrant la préparation aux catastrophes, la réponse aux urgences et le redressement rapide pour les personnes en situation de crise dans le monde entier. L'accord a été signé par Edem Wosornu, directeur de la division de réponse aux crises à l'OCHA, et le Dr Olivier Huang, président de SANY France. La Fondation SANY devient ainsi la première fondation d'entreprise chinoise à formaliser un accord de partenariat avec l'OCHA.

Shen Danxi, Secretary-General of SANY Foundation

Lors du HNPW 2026, la Fondation SANY a également été invitée à participer à deux sessions organisées par l'initiative Connecting Business (CBI), axées sur les mécanismes d'engagement du secteur privé dans l'action humanitaire.

Le 10 mars, la Fondation SANY a participé au CBI Welcome Breakfast en tant que partenaire thématique, aux côtés d'organisations telles que Visa, Microsoft et UPS, et a animé une session de discussion sur le redressement rapide et la reconstruction. Danxi Shen, secrétaire général de la Fondation SANY, a fait part des expériences de SANY en matière de réponse aux catastrophes lors des tremblements de terre en Turquie et au Myanmar, ainsi que des opérations de secours en cas d'inondation en Indonésie et aux États-Unis, en soulignant le rôle des machines de construction dans la recherche et le sauvetage, le déblaiement des débris, l'ouverture des routes et le rétablissement de l'accès aux communautés touchées.

Le 11 mars, la CBI a organisé une table ronde sur le rôle de la philanthropie d'entreprise dans l'action humanitaire mondiale, réunissant des représentants de fondations, d'entreprises et d'organisations non gouvernementales. La Fondation SANY a fait part de sa réponse aux inondations de 2025 à Sumatra, où elle a collaboré avec l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) et KADIN pour déployer 13 unités d'équipement lourd pendant plus de deux semaines, contribuant ainsi à la réouverture de multiples voies d'accès d'urgence. Danxi a fait remarquer que les équipements, les réseaux et les ressources du secteur privé en font une force essentielle dans la réponse aux crises mondiales lorsqu'ils sont mobilisés dans le cadre d'une collaboration.

À l'issue de la discussion, la Fondation SANY et l'OCHA ont organisé la cérémonie de signature du protocole d'accord, s'engageant à intégrer l'expertise industrielle, l'innovation technologique et le réseau mondial de SANY dans la réponse humanitaire internationale. Kareem Elbayar, coordinateur du programme CBI, a souligné que les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent travailler ensemble pour faire face aux catastrophes mondiales et protéger efficacement les communautés.

L'accord représente une étape clé dans l'effort plus large de SANY pour promouvoir la Global Machinery Relief Alliance, en mettant en commun l'équipement, la technologie et les réseaux mondiaux pour soutenir une réponse humanitaire coordonnée, dans la poursuite d'un monde où aucune communauté n'est confrontée seule à une catastrophe, démontrant la détermination de SANY à mettre son innovation et son expertise sectorielle au service du bien commun.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936935/Photo_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg