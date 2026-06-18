- SANY envía equipos esenciales para el primer proyecto eólico en Latinoamérica, impulsando la transición energética global

TIANJIN, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy Co., Ltd., una empresa que cotiza en bolsa de SANY Group, envió recientemente el equipo principal para su primer proyecto de energía eólica en Chile, el proyecto PURRANQUE de 18 MW, desde el puerto de Tianjin. La empresa proporciona servicios integrados de suministro, transporte e instalación para el proyecto. Respaldado por una planificación logística comprobada, una perfecta coordinación del transporte multimodal y un apoyo profesional en el despacho de aduanas local, el envío transoceánico demuestra una vez más las capacidades de entrega de extremo a extremo de SANY.

Core Equipment for First Wind Project Shipping to Chile

Chile, pionero en la transición energética de Latinoamérica, aspira a generar el 70% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030. Los excepcionales recursos eólicos del país y su claro marco político crean una demanda constante de equipos de energía eólica. Para este proyecto, la solución técnica se adaptó a las condiciones geográficas y climáticas específicas de Chile para garantizar una operación fiable en entornos complejos. Esta capacidad de adaptar la tecnología a las condiciones locales es un factor clave detrás de la confianza que las empresas chinas de energía eólica se han ganado de los clientes internacionales.

Este no es el primer envío transoceánico de la compañía. Desde que aceleró su expansión global en 2022, la compañía ha establecido filiales y equipos locales en Europa, el sur de Asia, Asia Central y África, creando un sistema de entrega que cubre los principales mercados del mundo. Actualmente, SANY Group cuenta con 17 bases de fabricación fuera de China, con más de 900 centros de servicio y cerca de 1.000 almacenes de repuestos. Su competitividad global se extiende a lo largo de toda la cadena de valor, desde la I+D y el diseño hasta la validación del producto, la fabricación inteligente y el suministro y la entrega fiables.

Estas capacidades están respaldadas por importantes instalaciones técnicas, incluyendo la primera fábrica de vanguardia del mundo para la fabricación de palas inteligentes en el sector de la energía eólica y el primer banco de pruebas de sistema completo de seis grados de libertad de 35 MW de China, y el más grande del mundo. En el ámbito más amplio de la maquinaria pesada, SANY entregó recientemente una excavadora minera hidráulica SY4000H de 400 toneladas a un cliente extranjero, lo que supone un importante avance en el mercado mundial de equipos mineros de alta gama. La compañía también entregó su primera excavadora minera de gran tamaño SY1250H en Europa, donde ya está en funcionamiento en una mina de carbón a cielo abierto.

A medida que las energías renovables transforman el panorama mundial, SANY mantiene su compromiso de ofrecer tecnologías que impulsen el desarrollo sostenible y el progreso industrial. Trabajando en estrecha colaboración con clientes, socios y comunidades locales, la empresa busca crear valor duradero más allá de los productos y proyectos, contribuyendo a un futuro donde el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental avancen de la mano.