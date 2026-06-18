SANY ขนส่งอุปกรณ์หลักสำหรับโครงการพลังงานลมแห่งแรกในละตินอเมริกา ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก

News provided by

SANY Group

18 Jun, 2026, 15:30 CST

เทียนจิน, จีน, 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy Co., Ltd. บริษัทจดทะเบียนใน SANY Group ขนส่งอุปกรณ์หลักสำหรับโครงการพลังงานลมแห่งแรกในชิลีจากท่าเรือเทียนจิน ภายใต้โครงการ PURRANQUE ขนาด 18 เมกะวัตต์ โดยมอบบริการครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา การขนส่ง และการติดตั้งสำหรับโครงการดังกล่าว การขนส่งข้ามมหาสมุทรครั้งนี้แสดงศักยภาพด้านการส่งมอบแบบครบวงจรของ SANY อีกครั้ง ด้วยการวางแผนโลจิสติกส์ซึ่งได้รับการการันตี การประสานงานการขนส่งหลายรูปแบบอันราบรื่น และการสนับสนุนด้านพิธีการศุลกากรในท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ

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Core Equipment for First Wind Project Shipping to Chile
Core Equipment for First Wind Project Shipping to Chile

ทั้งนี้ ชิลี ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของละตินอเมริกา ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 70 เปอร์เซ็นต์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2573 ทรัพยากรลมอันยอดเยี่ยมของประเทศและกรอบนโยบายที่ชัดเจนสร้างอุปสงค์ด้านอุปกรณ์พลังงานลมอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการดังกล่าว โซลูชันทางเทคนิคได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศเฉพาะของชิลีเพื่อการันตีการทำงานอันน่าเชื่อถือภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน ความสามารถในการปรับแต่งเทคโนโลยีให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นดังกล่าวคือปัจจัยสำคัญซึ่งอยู่เบื้องหลังความไว้วางใจที่บรรดาบริษัทพลังงานลมของจีนได้รับจากลูกค้าต่างประเทศ

อนึ่ง โครงการดังกล่าวไม่ใช่การขนส่งข้ามมหาสมุทรครั้งแรกของ SANY นับตั้งแต่ผลักดันการขยายตัวไปทั่วโลกเมื่อปี 2565 บริษัทได้จัดตั้งสาขาและทีมงานในท้องถิ่นทั่วยุโรป เอเชียใต้ เอเชียกลาง และแอฟริกา สถาปนาระบบการจัดส่งที่ครอบคลุมตลาดสำคัญทั่วโลก ปัจจุบัน SANY Group จัดตั้งฐานการผลิต 17 แห่งนอกประเทศจีน พร้อมศูนย์บริการกว่า 900 แห่ง และคลังสินค้าอะไหล่ประมาณ 1,000 แห่ง ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนารวมถึงการออกแบบ ไปจนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การผลิตอัจฉริยะ ตลอดจนการจัดหาและการจัดส่งที่เชื่อถือได้

ความสามารถเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิคที่สำคัญ รวมถึงโรงงานต้นแบบแห่งแรกของโลกสำหรับการผลิตใบพัดอัจฉริยะในภาคพลังงานลม ตลอดจนแท่นทดสอบระบบเต็มรูปแบบหกองศาอิสระขนาด 35 เมกะวัตต์แห่งแรกของจีนและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับเครื่องจักรกลหนักโดยรวมนั้น SANY เพิ่งส่งมอบรถขุดไฮดรอลิกสำหรับงานเหมืองรุ่น SY4000H ขนาด 400 ตันให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในตลาดเครื่องจักรกลเหมืองแร่คุณภาพสูงทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังส่งมอบรถขุดขนาดใหญ่รุ่น SY1250H คันแรกในยุโรป ซึ่งขณะนี้กำลังใช้งานอยู่ในเหมืองถ่านหินแบบเปิด

ในขณะที่พลังงานหมุนเวียนกำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์โลก SANY ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบเทคโนโลยีซึ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม บริษัทมุ่งมั่นรังสรรค์คุณค่าอันยั่งยืนนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอนาคตที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก้าวหน้าไปพร้อมกันโดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า พันธมิตร และชุมชนท้องถิ่น

SOURCE SANY Group

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