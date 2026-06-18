산이, 라틴 아메리카 첫 풍력 프로젝트 핵심 장비 선적… 글로벌 에너지 전환 가속화

톈진, 중국 2026년 6월 18일 /PRNewswire/ -- 산이 그룹(SANY Group)의 상장사인 산이 재생에너지(SANY Renewable Energy Co., Ltd.)가 최근 칠레의 첫 번째 풍력 발전 프로젝트인 18MW 푸랑케(PURRANQUE) 프로젝트의 핵심 장비를 톈진항에서 선적했다. 회사는 이 프로젝트에 통합 공급, 운송 및 설치 서비스를 제공하고 있다. 검증된 물류 계획, 원활한 복합 운송 조율, 전문적인 현지 통관 지원을 바탕으로 이번 대양 횡단 선적은 산이의 엔드투엔드 납품 역량을 다시 한번 입증했다.

라틴 아메리카 에너지 전환의 선두 주자인 칠레는 2030년까지 전력의 70%를 재생에너지로 생산하는 것을 목표로 하고 있다. 칠레의 탁월한 풍력 자원과 명확한 정책 프레임워크는 풍력 발전 장비에 대한 안정적인 수요를 창출한다. 이번 프로젝트를 위해 복잡한 환경에서도 안정적인 운영을 보장하기 위해 칠레의 특수한 지리적, 기후적 조건에 맞게 기술 솔루션이 맞춤화됐다. 현지 조건에 맞게 기술을 조정하는 이 능력은 중국 풍력 발전 기업들이 해외 고객들로부터 신뢰를 얻어온 핵심 요인이다.

Core Equipment for First Wind Project Shipping to Chile

이번이 회사의 첫 번째 대양 횡단 선적은 아니다. 2022년 글로벌 확장을 가속한 이후 회사는 유럽, 남아시아, 중앙아시아, 아프리카 전역에 자회사와 현지 팀을 구축해 전 세계 주요 시장을 커버하는 납품 시스템을 구축했다. 현재 산이 그룹은 중국 외 17개 제조 기지와 900개 이상의 서비스 거점, 약 1000개의 부품 창고를 운영하고 있다. 글로벌 경쟁력은 연구개발 및 설계부터 제품 검증, 지능형 제조, 안정적인 공급 및 납품에 이르는 전체 가치 사슬에 걸쳐 있다.

이러한 역량은 풍력 부문 스마트 블레이드 제조를 위한 세계 최초의 등대 공장과 중국 최초이자 세계 최대 규모의 35MW 6자유도 전체 시스템 테스트 벤치를 포함한 주요 기술 시설의 지원을 받는다. 더 넓은 중장비 분야에서 산이는 최근 400톤급 SY4000H 유압 광산 굴착기를 해외 고객에게 납품해, 글로벌 고급 광산 장비 시장에서 주요 돌파구를 마련했다. 또한 유럽에 첫 번째 SY1250H 대형 광산 굴착기를 납품했으며, 해당 장비는 현재 노천 탄광에서 운영 중이다.

재생에너지가 글로벌 환경을 재편함에 따라 산이는 지속 가능한 발전을 지원하고 산업 발전을 이끄는 기술을 제공하는 데 전념하고 있다. 고객, 파트너, 지역 사회와 긴밀히 협력함으로써 회사는 제품과 프로젝트를 넘어 지속적인 가치를 창출하고 경제 성장과 환경적 책임이 함께 나아가는 미래에 기여하는 것을 목표로 한다.

SOURCE SANY Group