SANY Hantar Peralatan Teras untuk Projek Kuasa Angin Pertama di Amerika Latin, Majukan Peralihan Tenaga Global

TIANJIN, China, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy Co., Ltd., syarikat tersenarai SANY Group, baru-baru ini menghantar peralatan teras untuk projek kuasa angin pertamanya di Chile, iaitu projek PURRANQUE 18 MW, dari Pelabuhan Tianjin. Syarikat menyediakan perkhidmatan pembekalan, pengangkutan dan pemasangan bersepadu untuk projek tersebut. Disokong oleh perancangan logistik yang terbukti, penyelarasan pengangkutan berbilang mod yang lancar serta sokongan pelepasan kastam tempatan profesional, penghantaran rentas lautan itu sekali lagi membuktikan keupayaan penghantaran hujung-ke-hujung SANY.

Core Equipment for First Wind Project Shipping to Chile

Chile, sebagai peneraju bagi peralihan tenaga Amerika Latin, menyasarkan untuk menjana 70 peratus kuasa elektriknya daripada sumber tenaga boleh baharu menjelang tahun 2030. Sumber angin yang luar biasa serta rangka kerja dasar yang jelas di negara berkenaan mewujudkan permintaan berterusan terhadap peralatan kuasa angin. Bagi projek ini, penyelesaian teknikal disesuaikan mengikut keadaan geografi dan iklim Chile bagi memastikan operasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran kompleks. Keupayaan untuk menyesuaikan teknologi dengan keadaan tempatan ini merupakan faktor utama di sebalik kepercayaan yang diperoleh syarikat kuasa angin China daripada pelanggan antarabangsa.

Ini bukanlah penghantaran rentas lautan pertama oleh syarikat ini. Sejak mempercepat pengembangan globalnya pada tahun 2022, syarikat menubuhkan subsidiari dan pasukan tempatan di seluruh Eropah, Asia Selatan, Asia Tengah dan Afrika, sekali gus mewujudkan sistem penghantaran yang meliputi pasaran utama di seluruh dunia. Pada masa ini, SANY Group membangunkan 17 pangkalan pembuatan di luar China dengan lebih 900 tapak servis dan kira-kira 1,000 gudang alat ganti. Daya saing globalnya merangkumi seluruh rantaian nilai, daripada penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta reka bentuk hinggalah pengesahan produk, pembuatan pintar dan juga pembekalan dan penghantaran yang boleh dipercayai.

Keupayaan ini disokong oleh kemudahan teknikal yang utama, termasuk kilang rumah api pertama dunia bagi pembuatan bilah pintar dalam sektor kuasa angin dan persekitaran ujian sistem penuh enam darjah kebebasan 35 MW yang pertama di China—dan terbesar di dunia. Dalam sektor peralatan berat yang lebih luas, baru-baru ini SANY turut menghantar mesin pengorek perlombongan hidraulik SY4000H 400 tan kepada pelanggan luar negara yang merupakan satu pencapaian penting dalam pasaran peralatan perlombongan berteknologi tinggi global. Syarikat turut menghantar mesin pengorek perlombongan besar SY1250H pertama di Eropah, yang kini beroperasi di sebuah lombong arang batu lelubang terbuka.

Ketika tenaga boleh baharu membentuk semula landskap global, SANY kekal komited untuk menyediakan teknologi yang memperkasakan pembangunan mampan dan memacu kemajuan industri. Dengan bekerjasama rapat bersama pelanggan, rakan kongsi dan komuniti tempatan, syarikat berhasrat untuk mencipta nilai berkekalan yang melangkaui produk dan projek, sekali gus menyumbang kepada masa depan yang melaluinya pertumbuhan ekonomi dan tanggungjawab terhadap alam sekitar dapat maju beriringan.

SOURCE SANY Group