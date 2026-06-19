SANY envía equipos esenciales para su primer proyecto eólico en América Latina para impulsar la transición energética mundial

TIANJIN, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy Co., Ltd., una empresa que cotiza en bolsa y pertenece a SANY Group, envió recientemente desde el puerto de Tianjin los equipos esenciales para su primer proyecto de energía eólica en Chile, el proyecto PURRANQUE de 18 MW. La empresa ofrece servicios integrados de suministro, transporte e instalación para el proyecto. Respaldado por una planificación logística comprobada, una coordinación perfecta del transporte multimodal y el apoyo profesional de despacho de aduanas locales, el embarque transoceánico demuestra una vez más las capacidades de entrega de extremo a extremo de SANY.

Envío de los equipos principales para el primer proyecto eólico a Chile

Chile, un líder en la transición energética de América Latina, tiene como objetivo generar el 70 por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables para el año 2030. Los excepcionales recursos eólicos del país, junto con un marco de políticas claro, generan una demanda constante de equipos de energía eólica. Para este proyecto, la solución técnica se adaptó a las condiciones geográficas y climáticas específicas de Chile con el fin de garantizar un funcionamiento confiable en entornos complejos. Esta capacidad de adaptar la tecnología a las condiciones locales constituye un factor clave detrás de la confianza que las empresas de energía eólica chinas se han ganado por parte de los clientes internacionales.

Este no es el primer embarque transoceánico de la empresa. Desde que aceleró su expansión mundial en 2022, la empresa ha establecido filiales y equipos locales en Europa, el sur de Asia, Asia Central y África, lo que da forma a un sistema de entrega que abarca los principales mercados del mundo. En la actualidad, SANY Group cuenta con 17 bases de fabricación fuera de China, más de 900 centros de servicio y cerca de 1.000 almacenes de piezas de repuesto. Su competitividad mundial se extiende a lo largo de toda la cadena de valor, desde la investigación, desarrollo y diseño hasta la validación de productos, la fabricación inteligente y el suministro y entrega confiables.

Estas capacidades están respaldadas por importantes instalaciones técnicas, entre las que se incluyen la primera fábrica faro del mundo para la fabricación inteligente de palas en el sector de la energía eólica, así como el banco de pruebas de sistema completo de seis grados de libertad y 35 MW, el primero en China y el más grande del mundo. En el ámbito más amplio de los equipos pesados, SANY entregó recientemente una excavadora de minería hidráulica SY4000H de 400 toneladas a un cliente extranjero, lo que representa un avance fundamental en el mercado global de equipos de minería de alta gama. La empresa también entregó su primera excavadora de minería grande SY1250H en Europa, la cual ya se encuentra en funcionamiento en una mina de carbón a cielo abierto.

A medida que las energías renovables transforman el panorama global, SANY mantiene su compromiso de ofrecer tecnologías que impulsen el desarrollo sostenible y promuevan el progreso industrial. Al trabajar en estrecha colaboración con clientes, socios y comunidades locales, la empresa busca crear un valor duradero más allá de los productos y proyectos, de modo que se contribuya a un futuro en el que el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental avancen de la mano.

FUENTE SANY Group