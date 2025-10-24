SANY JP100が世界一高い消防用ウォーター・ジェットとしてギネス世界記録™を樹立

北京、2025年10月24日 /PRNewswire/ -- 大手建設機械メーカーSANY Groupは、10月16日に閉幕した第21回中国国際消防設備技術交流展覧会（China International Fire Protection Equipment Technology Conference & Exposition）において、自社開発のAerial Water Jet Fire Truck JP100が最大噴射高度159.66メートルを記録し、「消防車からの最も高い水噴射（プロトタイプ）（The Highest Water Jet from a Fire Truck (Prototype)）」としてギネス世界記録（Guinness World Record™）を樹立したと発表しました。この評価は、SANYの緊急救助設備、そして世界中の高層ビルの消防活動にとって歴史的な節目となります。

新たな高みに到達するイノベーション

SANY JP100 Breaks Record for the World’s Tallest Firefighting Water Jet

JP100は、世界初の100メートルのブームを備えた5軸空中水ジェット消防車として、次のような画期的な設計を採用しています。

6つの伸縮セクションと3つの折り畳みセクションを組み合わせた先駆的なブーム設計により、100メートルの運用高度を実現します。

定格流量50 L/sの高圧・低圧多段遠心ポンプで、最大射程距離は70メートル以上、動作半径は100メートルを超えます。

革新的な5軸シャーシは、同等のモデルよりも10トン軽く、車軸が1つ少ないため、優れた操縦性を実現します。

統合リモート・コントロール・システムにより、1人のオペレーターがすべての主要な消火活動を実行できるようになり、対応効率が大幅に向上します。

現実世界のニーズに応える記録破りのイノベーション

都市の建物がますます高くなっている現在、高層ビル火災は世界的な課題となっています。記録を樹立したJP100は、この問題に対する強力な解決策を提供します。

記録破りの159.66メートルの噴出高度は、ほぼすべての超高層ビルの消火ニーズを満たします。

柔軟な関節式ブームにより、20～30階建ての住宅ビルの障害物越え作業や後方消火が可能になり、敷地の制約が大幅に軽減されます。

総重量が54トンと軽量なため、過負荷を避けながら迅速な対応が可能で、旋回直径が23.7メートルと、複雑な市街地でも優れた操縦性を発揮します。

この記録は単なる画期的な出来事ではなく、SANYにとって緊急救助機器分野における新たな始まりです。SANYは長年にわたりイノベーションに細心の注意を払い、毎年売上高の約5％を研究開発に投資して、製品力と中核的な競争力の強化を図ってきました。SANYは2025年のテック・フェスティバル（2025 Tech Festival）で、業界を再定義する大胆なアイデアと最先端技術を奨励するために6億人民元を超える賞金を用意しました。

今回のJP100の記録的な成果により、SANYは、イノベーションに限界がなく、SANY自身にも限界がないことを改めて証明しました。

