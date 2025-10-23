Le JP100 de SANY établit le nouveau Guinness World Record™ du plus haut jet d'eau mondial pour la lutte contre l'incendie

PÉKIN, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la 21e Conférence et exposition internationale sur la technologie des équipements de protection contre les incendies en Chine, qui s'est achevée le 16 octobre, le groupe SANY, l'un des principaux fabricants d'engins de construction, a annoncé que son camion de pompiers à jet d'eau aérien JP100, conçu par ses soins, avait établi le Guinness World Record™ du « plus haut jet d'eau de camion de pompiers (prototype) », avec une hauteur de jet maximale de 159,66 mètres. Cette certification marque une étape historique dans le monde entier pour l'équipement de sauvetage d'urgence de SANY et pour la lutte contre les incendies dans les immeubles de grande hauteur.

Une innovation qui atteint de nouveaux sommets

Doté d'une flèche de 100 mètres, le JP100 est le tout premier camion de pompiers à jet d'eau aérien à 5 essieux et intègre une série de conceptions innovantes :

Conception de flèche pionnière combinant six sections télescopiques et trois sections repliables pour atteindre une hauteur opérationnelle de 100 mètres.

Pompe centrifuge multicellulaire haute et basse pression d'un débit nominal de 50 L/s, présentant une portée maximale de plus de 70 mètres et un rayon d'action de plus de 100 mètres.

Châssis innovant à cinq essieux : 10 tonnes plus léger et un essieu de moins que les modèles comparables, assurant une maniabilité exceptionnelle.

Système de commande à distance intégré permettant à un seul opérateur d'effectuer toutes les actions clés de lutte contre l'incendie, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'intervention.

Une innovation record pour des besoins concrets

Alors que les immeubles urbains sont de plus en plus hauts, les incendies dans les tours sont devenus un problème mondial. Le JP100 titulaire du record propose une solution performante à cette difficulté.

Le jet d'une hauteur record de 159,66 mètres répond aux besoins de lutte contre l'incendie de presque tous les gratte-ciel.

La flèche articulée flexible permet des opérations de franchissement d'obstacles et de lutte contre l'incendie par l'arrière dans des immeubles résidentiels de 20 à 30 étages, ce qui réduit largement les contraintes liées au site.

Un poids total allégé à 54 tonnes assure une intervention rapide sans surcharge, et le diamètre de braquage de 23,7 mètres garantit une excellente maniabilité dans les espaces urbains complexes.

Ce record ne marque pas seulement une étape majeure, mais un nouveau départ pour SANY dans le secteur des équipements de secours d'urgence. Depuis des années, SANY accorde une attention soutenue à l'innovation, en investissant chaque année environ 5 % de son chiffre d'affaires dans la R & D afin d'imposer la force de ses produits et de développer sa compétitivité de base. Dans le cadre de son Festival technique 2025, SANY a même offert plus de 600 millions de RMB de prix pour encourager les idées audacieuses et les technologies de pointe qui redéfinissent l'industrie.

En établissant ce record avec son JP100, SANY prouve une fois de plus que l'innovation ne connaît pas de limites, et SANY non plus.

