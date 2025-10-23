Guinness World Record™ de SANY JP100 para el chorro de agua contra incendios más alto del mundo

-SANY JP100 establece un nuevo Guinness World Record™ para el chorro de agua contra incendios más alto del mundo

BEIJING, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SANY Group, un fabricante líder de maquinaria de construcción, anunció que su camión de bomberos con chorro de agua aéreo JP100, desarrollado por él mismo, estableció un récord mundial Guinness™ por el "chorro de agua más alto lanzado desde un camión de bomberos (prototipo)", con una altura máxima de 159,66 metros, en la 21ª Conferencia y Exposición Internacional de Tecnología de Equipos de Protección contra Incendios de China, que concluyó el 16 de octubre. Esta certificación marca un hito histórico para los equipos de rescate de emergencia de SANY y para la extinción de incendios en edificios de gran altura en todo el mundo.

SANY JP100 Breaks Record for the World’s Tallest Firefighting Water Jet

Innovación que alcanza nuevas alturas

Como el primer camión de bomberos aéreo con chorro de agua de 5 ejes del mundo con una pluma de 100 metros, el JP100 integra una gama de diseños innovadores:

Diseño pionero de pluma que combina seis secciones telescópicas y tres plegables, alcanzando una altura operativa de 100 metros.

Bomba centrífuga multietapa de alta y baja presión con un caudal nominal de 50 L/s, que ofrece un alcance máximo de más de 70 metros y un radio operativo de más de 100 metros.

Innovador chasis de cinco ejes, 10 toneladas más ligero y con un eje menos que los modelos comparables, lo que garantiza una maniobrabilidad excepcional.

Sistema de control remoto integrado que permite a un solo operador realizar todas las acciones clave de extinción de incendios, mejorando drásticamente la eficiencia de la respuesta.

Innovación sin precedentes para las necesidades del mundo real

A medida que los edificios urbanos crecen, los incendios en edificios de gran altura se han convertido en un desafío global. El JP100, que bate récords, ofrece una potente solución a esta dificultad.

La altura récord del chorro, de 159,66 metros, satisface las necesidades de extinción de incendios en casi todos los rascacielos.

La pluma articulada flexible permite operaciones que cruzan obstáculos y la extinción de incendios por la parte trasera en edificios residenciales de 20 a 30 plantas, reduciendo considerablemente las limitaciones del terreno.

Un peso total más ligero de 54 toneladas permite una respuesta rápida sin sobrecarga, y el diámetro de giro de 23,7 metros ofrece una excelente maniobrabilidad en espacios urbanos complejos.

Este récord no es solo un hito, sino un nuevo comienzo para SANY en el sector de equipos de rescate de emergencia. Durante años, SANY ha prestado gran atención a la innovación, invirtiendo anualmente alrededor del 5% de sus ingresos por ventas en I+D para consolidar la solidez de sus productos y su competitividad. En su Festival Tecnológico 2025, SANY incluso ofreció premios valorados en más de 600 millones de RMB para impulsar ideas audaces y tecnologías de vanguardia que redefinieron la industria.

Con el logro récord del JP100, SANY demuestra una vez más que la innovación no tiene límites, y SANY tampoco.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803737/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5579357/SANY_LOGO_Logo.jpg