SANY JP100 stellt neuen Guinness-Weltrekord™ für den höchsten Löschwasserstrahl der Welt auf

BEIJING, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die SANY Group, ein führender Hersteller von Baumaschinen, gab bekannt, dass ihr selbst entwickelter Luftwasserstrahl-Feuerwehrwagen JP100 mit einer maximalen Strahlhöhe von 159,66 Metern auf der 21. China International Fire Protection Equipment Technology Conference & Exposition, die am 16. Oktober zu Ende ging, einen Guinness-Weltrekord™ für „den höchsten Wasserstrahl aus einem Feuerwehrwagen (Prototyp)" aufgestellt hat. Diese Zertifizierung ist ein historischer Meilenstein für die Rettungsgeräte von SANY und für die Brandbekämpfung in Hochhäusern weltweit.

Innovation, die neue Maßstäbe setzt

Der JP100 ist das weltweit erste 5-Achs-Löschfahrzeug mit einem 100-Meter-Ausleger. Er verfügt über eine Reihe bahnbrechender Konstruktionen:

Die neuartige Auslegerkonstruktion kombiniert die sechs Teleskop- und drei Klappsektionen und erreicht eine Einsatzhöhe von 100 Metern.

Die mehrstufige Hoch- und Niederdruck-Kreiselpumpe mit einem Nennförderstrom von 50 l/s bietet eine maximale Reichweite von über 70 Metern und einen Aktionsradius von über 100 Metern.

Das innovative fünfachsige Fahrgestell ist 10 Tonnen leichter und hat eine Achse weniger als vergleichbare Modelle, wodurch es hervorragende Manövrierfähigkeit gewährleistet.

Mit dem integrierten Fernbedienungssystem kann ein einziger Bediener alle wichtigen Löschmaßnahmen durchführen, was die Effizienz der Löscharbeiten erheblich verbessert.

Rekordverdächtige Innovation für die Bedürfnisse der realen Welt

Da Gebäude in Städten immer höher werden, sind Hochhausbrände weltweit zu einer Herausforderung geworden. Der rekordverdächtige JP100 bietet eine leistungsstarke Lösung für dieses Problem.

Die rekordverdächtige Strahlhöhe von 159,66 Metern erfüllt die Anforderungen an die Brandbekämpfung in fast allen Superhochhäusern.

Der flexible Gelenkausleger ermöglicht den Einsatz über Hindernisse hinweg und die Brandbekämpfung an der Rückseite von Wohngebäuden mit 20 bis 30 Stockwerken, wodurch sich die Einschränkungen am Einsatzort erheblich verringern.

Das geringere Gesamtgewicht von 54 Tonnen ermöglicht ein schnelles Reagieren ohne Überlastung, und der Drehdurchmesser von 23,7 Metern bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit in komplexen städtischen Räumen.

Dieser Rekord ist nicht nur ein Meilenstein, sondern ein Neuanfang für SANY im Bereich der Rettungsgeräte. Seit Jahren widmet SANY der Innovation große Aufmerksamkeit und investiert jährlich etwa 5 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um eine führende Produktstärke und Kernwettbewerbsfähigkeit aufzubauen. Im Rahmen des 2025 Tech Festival hat SANY sogar Preise in Höhe von über 600 Millionen RMB ausgelobt, um kühne Ideen und bahnbrechende Technologien zu fördern, die die Branche neu definieren.

Mit der Rekordleistung des JP100 beweist SANY erneut, dass Innovation keine Grenzen kennt – und SANY auch nicht.

