SANY Marine e CEA Firmam parceria estratégica de manipuladores telescópicos e movimentação de materiais na Austrália

ZHUHAI, China, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A SANY Marine, unidade de negócios de maquinário portuário do SANY Group, anunciou em seu Global Customer Summit & Smart E-Product Launch uma parceria estratégica com a Construction Equipment Australia (CEA), parte do CFC Group.

Essa colaboração levará a linha de manipuladores telescópicos e de materiais da SANY para o crescente setor de movimentação de materiais na Austrália, oferecendo uma poderosa combinação de durabilidade robusta e inovação, adaptada para atender às demandas do mercado australiano.

A SANY lança sua parceria estratégica com a Construction Equipment Australia

Nos termos do acordo, a CEA aproveitará sua ampla rede nacional de distribuição para levar os manipuladores telescópicos e de materiais de ponta da SANY aos principais setores em toda a Austrália, incluindo mineração, locação, construção, agricultura e movimentação de cargas a granel.

Reconhecidos por sua durabilidade, eficiência energética e integração de tecnologia inteligente, os equipamentos da SANY estão fortemente alinhados com a crescente demanda da Austrália por soluções sustentáveis e de alto desempenho em movimentação de materiais. "Firmar parceria com a CEA representa um marco estratégico para a expansão global da SANY Marine", disse o Sr. Jeff Fu, diretor do SANY Group.

"CEA se orgulha de firmar parcerias com marcas que compreendem as necessidades de nossos clientes locais, conseguem oferecer produtos de qualidade de ponta e priorizam os requisitos futuros do setor", disse Philip Cardaci, Presidente Executivo do CFC Group. "A experiência global da SANY em manufatura, com centros de P&D e fábricas em todo o mundo, juntamente com seu foco em tecnologia elétrica e inteligente, complementa perfeitamente nosso portfólio existente e em expansão."

Com ampla experiência e uma rede de vendas bem estabelecida na Austrália, a CEA atuará como um parceiro estratégico fundamental para a SANY. Aproveitando seus profundos conhecimentos locais e sua expertise de mercado, a CEA deverá desempenhar um papel fundamental no apoio ao crescimento de longo prazo do portfólio de manipuladores telescópicos e de materiais da SANY em todo o mercado australiano.

"Temos orgulho de trazer a linha de manipuladores telescópicos e de materiais da SANY para o mercado australiano", disse Hylton Taylor, CEO da CEA. "Esses são segmentos de produtos que a CEA conhece bem, e estamos ansiosos para apresentar os principais recursos de mercado da SANY, bem como o foco da marca nas necessidades futuras dos clientes", acrescentou Hylton. A parceria entra em vigor imediatamente, com os manipuladores telescópicos da SANY chegando às filiais nacionais da CEA a partir de abril de 2026, e os manipuladores de materiais sendo lançados ainda no decorrer do ano.

À medida que a SANY continua a aprofundar sua globalização, essa parceria reforça o compromisso de longo prazo do Grupo em oferecer soluções de equipamentos confiáveis, sustentáveis e inteligentes em todo o mundo. Ao trabalhar em estreita colaboração com parceiros locais de confiança, a SANY busca oferecer produtos e soluções que não sejam apenas competitivos em nível global, mas também profundamente alinhados às condições operacionais locais, às expectativas dos clientes e às metas futuras de sustentabilidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876742/20260204155342_8_812.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

FONTE SANY Group