SANY MarineとCEA、オーストラリアで伸縮式ハンドラーおよびマテリアルハンドリングの戦略的提携を締結

珠海、中国広東省、2026年2月5日 /PRNewswire/ -- SANY Groupの港湾機械部門のSANY Marineは、グローバル・カスタマー・サミット（Global Customer Summit）およびスマート電動製品発表会（Smart E-Product Launch）において、CFCグループ傘下のConstruction Equipment Australia（CEA）との戦略的提携を発表しました。

今回の協業により、活気あるオーストラリアのマテリアルハンドリング業界向けにSANYの伸縮式ハンドラーとマテリアルハンドラーの製品群が提供され、同国市場のニーズを汲んだ優れた耐久性と革新性を併せ持つ強力な組み合わせが実現します。

SANY lauches its strategic partnership with Construction Equipment Australia

CEAは契約条件に基づいて強力な全国販売ネットワークを活かし、SANYの、鉱業、レンタル、建設、農業、バルクハンドリングといったオーストラリア全土の主要産業に最先端の伸縮式ハンドラーとマテリアルハンドラーを販売します。

耐久性、エネルギー効率、スマートな技術統合に定評があるSANYの機器は、持続可能で高性能なマテリアルハンドリングソリューションを求めるオーストラリア市場との親和性が高いため、旺盛な同国の需要に応えることができます。SANY Groupで取締役を務めるJeff Fu氏は、「CEAとの提携は、SANY Marineのグローバル展開の拡充にとって戦略的な一手となるものです」と述べました。

また、CFC Group取締役会長のPhilip Cardaci氏は、「CEAは現地の顧客のニーズを知り尽くしており、最先端の質の高い製品を提供できることから、業界の将来を見越したブランドとの提携ができたと自負しています。全世界に研究開発センターと工場を有するSANYならではのグローバルな製造専門知識 に加え、電気およびインテリジェント技術に注力していることで、当社の既存および成長中のポートフォリオの補完としてこれ以上無い提携ができました。」と語りました。

CEAはオーストラリアでの豊富な業界経験と圧倒的な販売網を有しており、SANYにとっても極めて重要な戦略的パートナーとなるでしょう。同社はオーストラリアで培った深い知見と市場の専門知識を活かせることから、国内市場におけるSANYの伸縮式ハンドラーとマテリアルハンドラーのポートフォリオの長期的な成長の原動力となると見られています。

CEAで最高経営責任者を務めるHylton Taylor氏は、「SANYの伸縮式ハンドラーシリーズとマテリアルハンドラーをオーストラリア市場に導入できることを嬉しく思います。 これらは当社が熟知している製品分野であり、SANYの市場での存在感と、将来の顧客ニーズを先取りしたブランドを我が国に紹介できることが楽しみです」と述べています。今回の提携は直ちに発効し、SANYの伸縮式ハンドラーは2026年4月からCEAの全国支社に配送され、マテリアルハンドラーは今年後半に市場投入される予定です。

SANYがグローバル化の深化を続ける中、このパートナーシップは、信頼性が高く、持続可能でインテリジェントな機器ソリューションを世界中に提供するというグループの長期的なコミットメントを強調するものです。SANYは、信頼性の高い現地法人と緊密な協力関係を構築することで世界市場における競争力を高めるだけでなく、現地ならではの経営手法やお客様のニーズを汲み取り、将来に向けた持続可能性目標に最適な製品とソリューションの提供することを目指しています。

SOURCE SANY Group