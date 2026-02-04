SANY Marine y CEA forjan una alianza estratégica en Australia para manipuladores telescópicos y de materiales

ZHUHAI, China, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Marine, la unidad de negocio de maquinaria portuaria del Grupo SANY, anunció en su Cumbre mundial de clientes y lanzamiento de productos electrónicos inteligentes una asociación estratégica con Construction Equipment Australia (CEA), parte del Grupo CFC.

Esta colaboración acercará la gama de manipuladores telescópicos y de materiales de SANY al creciente sector australiano de la manipulación de materiales, ofreciendo una potente combinación de robustez, durabilidad e innovación, adaptada a las demandas del mercado australiano.

SANY lauches its strategic partnership with Construction Equipment Australia

Según los términos del acuerdo, CEA aprovechará su extensa red nacional de distribución para llevar los manipuladores telescópicos y de materiales de vanguardia de SANY a sectores clave en toda Australia, como la minería, el alquiler, la construcción, la agricultura y la manipulación de materiales a granel.

Conocidos por su durabilidad, eficiencia energética e integración de tecnología inteligente, los equipos de SANY se alinean firmemente con la creciente demanda australiana de soluciones de manipulación de materiales sostenibles y de alto rendimiento. "La asociación con CEA representa un hito estratégico para la expansión global de SANY Marine", afirmó Jeff Fu, director del Grupo SANY.

"CEA se enorgullece de asociarse con marcas que comprenden las necesidades de nuestros clientes locales, ofrecen productos de calidad vanguardista y priorizan las futuras necesidades de la industria", afirmó Philip Cardaci, presidente ejecutivo del Grupo CFC. "La experiencia global de SANY en fabricación, con centros de I+D y plantas en todo el mundo, y su enfoque en tecnología eléctrica e inteligente, complementan a la perfección nuestra cartera actual y en crecimiento".

Con una amplia experiencia y una red de ventas consolidada en Australia, CEA será un socio estratégico clave para SANY. Gracias a su profundo conocimiento local y su experiencia en el mercado, se espera que CEA desempeñe un papel fundamental en el crecimiento a largo plazo de la cartera de manipuladores telescópicos y manipuladores de materiales de SANY en el mercado australiano.

"Nos complace traer la gama SANY de manipuladores telescópicos y manipuladores de materiales al mercado australiano", declaró Hylton Taylor, consejero delegado de CEA. "CEA domina estos segmentos de producto, y esperamos mostrar las capacidades líderes de SANY en el mercado y el enfoque de la marca en las futuras necesidades de los clientes", añadió Hylton. La alianza entra en vigor de inmediato: los manipuladores telescópicos SANY llegarán a las sucursales nacionales de CEA a partir de abril de 2026, y los manipuladores de materiales se lanzarán a finales de año.

A medida que SANY continúa profundizando su globalización, esta alianza subraya el compromiso a largo plazo del Grupo de ofrecer soluciones de equipos fiables, sostenibles e inteligentes en todo el mundo. Al colaborar estrechamente con socios locales de confianza, SANY busca ofrecer productos y soluciones que no solo sean competitivos a nivel mundial, sino que también estén en línea con las condiciones operativas locales, las expectativas de los clientes y los futuros objetivos de sostenibilidad.