SANY Marine et CEA établissent un partenariat stratégique dans le domaine des chariots télescopiques et de la manutention en Australie

ZHUHAI, Chine, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- SANY Marine, l'unité commerciale du groupe SANY spécialisée dans les équipements portuaires, a annoncé lors de son sommet Global Customer Summit & Smart E-Product Launch la conclusion d'un partenariat stratégique avec Construction Equipment Australia (CEA), qui fait partie du groupe CFC.

Cette collaboration permettra à la gamme de chariots télescopiques et de manutention de SANY d'accéder au secteur australien de la manutention des matériaux en pleine croissance, en proposant une combinaison puissante de durabilité robuste et d'innovation particulièrement adaptée aux exigences du marché australien.

Conformément aux termes de l'accord, CEA s'appuiera sur son vaste réseau de distribution national pour proposer les chariots télescopiques et de manutention de pointe de SANY à la disposition de secteurs clés en Australie, notamment l'exploitation minière, la location, la construction, l'agriculture et la manutention en vrac.

Connu pour sa résistance, son efficacité énergétique et son intégration technologique intelligente, l'équipement de SANY répond parfaitement à la demande croissante de solutions durables et performantes de manutention de matériaux en Australie. « Le partenariat avec CEA représente un jalon stratégique pour l'expansion mondiale de SANY Marine », déclare M. Jeff Fu, directeur du groupe SANY.

« La société CEA est fière de s'associer à des marques qui comprennent les besoins de nos clients locaux, qui peuvent fournir des produits à la pointe de la qualité et qui accordent la priorité aux exigences futures de l'industrie », ajoute Philip Cardaci, président exécutif du groupe CFC. « L'expérience acquise par SANY dans le domaine de la fabrication au sein de ses centres de R & D et de ses usines du monde entier, et leur spécialisation dans les technologies électriques et intelligentes complètent parfaitement notre portefeuille existant et en pleine expansion. »

Forte d'une vaste expérience et d'un réseau de vente bien établi en Australie, la société CEA sera un partenaire stratégique clé pour SANY. En tirant parti de ses connaissances locales approfondies et de son expérience du marché, CEA devrait jouer un rôle essentiel pour soutenir la croissance à long terme de la gamme de chariots télescopiques et de manutention de SANY sur le marché australien.

« Nous sommes ravis de proposer la gamme SANY de chariots télescopiques et de manutention sur le marché australien », commente Hylton Taylor, PDG de CEA. « CEA comprend très bien ces segments de produits, et nous sommes impatients de promouvoir les capacités de premier plan de SANY sur le marché, en insistant sur la priorité accordée par la marque aux besoins futurs des clients », ajoute-t-il. Ce partenariat entre en vigueur immédiatement, avec l'arrivée des chariots télescopiques de SANY dans les succursales nationales de CEA à compter d'avril 2026, et le lancement des chariots de manutention plus tard dans l'année.

Alors que SANY poursuit sa mondialisation, ce partenariat souligne l'engagement à long terme du groupe à fournir des solutions d'équipement fiables, durables et intelligentes dans le monde entier. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires locaux de confiance, SANY vise à fournir des produits et des solutions qui sont non seulement compétitifs à l'échelle mondiale, mais qui aussi parfaitement adaptés aux conditions d'exploitation locales, aux attentes des clients et aux objectifs futurs en matière de développement durable.

