SANY Marine y CEA establecen una alianza estratégica para comercializar manipuladores telescópicos y de materiales en Australia

ZHUHAI, China, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Marine, la unidad comercial de maquinaria portuaria de SANY Group, anunció en la Cumbre Mundial de Clientes y el Lanzamiento de Productos Eléctricos Inteligentes una alianza con Construction Equipment Australia (CEA), parte de CFC Group.

Esta colaboración llevará al creciente sector de productos de manipulación de materiales de Australia la amplia gama de manipuladores telescópicos y de materiales, que ofrece una potente combinación de gran resistencia e innovación, adaptada para satisfacer las demandas del mercado australiano.

SANY lanza su asociación estratégica con Construction Equipment Australia

Conforme a los términos del acuerdo, CEA aprovechará su amplia red de distribución nacional para llevar los manipuladores telescópicos y de materiales de última generación de SANY a sectores clave de Australia, tales como la minería, el alquiler, la construcción, la agricultura y la manipulación de materiales a granel.

Los productos de SANY son reconocidos por su resistencia, eficiencia energética e integración de tecnología inteligente, lo que se ajusta directamente a la creciente demanda en Australia de soluciones sostenibles y de alto rendimiento para la manipulación de materiales. "La colaboración con CEA supone un hito estratégico para la expansión de SANY a nivel mundial", expresó el Sr. Jeff Fu, director de SANY Group.

"CEA se enorgullece de colaborar con marcas que entienden las necesidades de nuestro cliente local, pueden proporcionar productos de última generación de calidad y priorizan los requisitos del sector para el futuro", afirmó Philip Cardaci, director ejecutivo de CFC Group. "La experiencia de SANY en fabricación internacional con centros de I+D y plantas en todo el mundo, así como su enfoque en la tecnología eléctrica e inteligente complementa a la perfección nuestra cartera actual y en crecimiento".

Con una amplia experiencia y una red de comercialización bien consolidada en Australia, CEA será un socio estratégico fundamental para SANY. Al aprovechar sus profundos conocimientos a nivel local y su experiencia en el mercado, se prevé que CEA desempeñe un papel crucial para apoyar el crecimiento a largo plazo de la cartera de manipuladores telescópicos y de materiales de SANY en el mercado australiano.

"Nos complace introducir en el mercado australiano las ofertas de manipuladores telescópicos y de materiales de SANY", comentó Hylton Taylor, director ejecutivo de CEA. "Estos son segmentos de productos que CEA entiende a la perfección, y esperamos mostrar las capacidades líderes en el mercado de SANY, así como el enfoque de la marca sobre las necesidades futuras del cliente", añadió Hylton. La alianza entrará en vigor de inmediato. Los manipuladores telescópicos de SANY llegarán a los centros nacionales de CEA a partir de abril de 2026 y los manipuladores de materiales se presentarán más tarde este mismo año.

A medida que SANY continúa ampliando su globalización, esta colaboración pone de relieve el compromiso a largo plazo del grupo con proporcionar soluciones de equipos confiables, sostenibles e inteligentes en todo el mundo. Al trabajar en estrecha colaboración con los socios locales de confianza, SANY aspira a ofrecer productos y soluciones que no solo son competitivos a escala mundial, sino que también se ajustan perfectamente a las condiciones de funcionamiento, las expectativas del cliente y los objetivos de sostenibilidad para el futuro a nivel local.

