SANY Marine und CEA schließen in Australien eine strategische Partnerschaft für Teleskoplader und Materialumschlag

ZHUHAI, China, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SANY Marine, die Geschäftseinheit für Hafenmaschinen der SANY Group, gab auf seinem globalen Kundentreffen und der Vorstellung der Smart E-Produkte eine strategische Partnerschaft mit Construction Equipment Australia (CEA), Teil der CFC Group, bekannt.

SANY lauches its strategic partnership with Construction Equipment Australia

Diese Zusammenarbeit wird SANYs Produktpalette an Teleskopladern und Materialumschlagmaschinen in den wachsenden australischen Materialumschlagsektor einführen und eine leistungsstarke Kombination aus robuster Langlebigkeit sowie Innovation bieten, die auf die Anforderungen des australischen Marktes zugeschnitten ist.

Im Rahmen des Vertrags wird CEA sein umfangreiches landesweites Vertriebsnetz nutzen, um SANYS hochmoderne Teleskoplader und Materialumschlagmaschinen in wichtigen Sektoren in ganz Australien anzubieten, darunter Bergbau, Vermietung, Bauwesen, Landwirtschaft sowie Schüttgutumschlag.

Die Maschinen von SANY sind bekannt für ihre Langlebigkeit, Energieeffizienz sowie die Integration intelligenter Technologien und entsprechen damit der steigenden Nachfrage Australiens nach nachhaltigen, leistungsstarken Lösungen für den Materialumschlag. „Die Partnerschaft mit CEA ist ein strategischer Meilenstein für die globale Expansion von SANY Marine", sagte Herr Jeff Fu, Direktor der SANY Group.

„CEA ist stolz darauf, mit Marken zusammenzuarbeiten, die unsere lokalen Kundenbedürfnisse verstehen, hochmoderne Qualitätsprodukte liefern können und die künftigen Anforderungen der Branche priorisieren", sagte Philip Cardaci, geschäftsführender Vorsitzender der CFC Group. „SANYs globale Fertigungsexpertise mit Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Werken weltweit und der Fokus auf elektrische sowie intelligente Technologien ergänzen unser bestehendes und wachsendes Portfolio perfekt."

Mit seiner umfangreichen Erfahrung und einem gut etablierten Vertriebsnetz in Australien ist CEA ein wichtiger strategischer Partner für SANY. Gestützt auf seine fundierten lokalen Kenntnisse und seine Marktexpertise wird CEA voraussichtlich eine entscheidende Rolle dabei spielen, das langfristige Wachstum des Teleskoplader- und Materialumschlagmaschinen-Portfolios von SANY auf dem australischen Markt zu unterstützen.

„Wir freuen uns, die SANY-Produktpalette an Teleskopladern und Materialumschlagmaschinen auf den australischen Markt zu bringen", sagte Hylton Taylor, Geschäftsführer von CEA. „Diese Produktsegmente sind CEA bestens vertraut, und wir freuen uns darauf, die marktführenden Fähigkeiten von SANY sowie den Fokus der Marke auf künftige Kundenanforderungen zu präsentieren", ergänzte Hylton. Die Partnerschaft tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft, wobei die SANY-Teleskoplader ab April 2026 in den nationalen CEA-Niederlassungen erhältlich sind und die Materialumschlagmaschinen später im Jahr eingeführt werden.

Da SANY seine Globalisierung weiter vorantreibt, unterstreicht diese Partnerschaft das langfristige Engagement der Gruppe, weltweit zuverlässige, nachhaltige und intelligente Ausrüstungslösungen zu liefern. Durch die enge Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen lokalen Partnern ist SANY bestrebt, Produkte und Lösungen zu liefern, die nicht nur weltweit wettbewerbsfähig sind, sondern auch mit den lokalen Betriebsbedingungen, Kundenerwartungen sowie den zukünftigen Nachhaltigkeitszielen in Einklang stehen.

