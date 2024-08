Seegene desenvolve testes de PCR para mpox seguindo a declaração de emergência de saúde global da OMS

- Desenvolve o teste NovaplexTM MPXV/OPXV e o teste NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV

- Projetado para detectar quatro vírus de uma vez usando tecnologia PCR multiplex

- Utiliza controles internos duplos para garantir resultados de testes confiáveis

- Compromete-se em fornecer testes para atender às necessidades dos países respectivos

SEUL, Coreia do Sul, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma das principais empresas sul-coreanas fornecendo uma solução completa em diagnósticos moleculares de PCR, anunciou hoje que desenvolveu seus ensaios de teste de PCR em resposta à emergência de saúde pública de âmbito internacional (ESPII) declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre à disseminação global da mpox.

Os produtos, que são destinados para uso somente em pesquisa (RUO), incluem Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) e Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO). Especificamente, a Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) foi desenvolvida para detectar quatro vírus, incluindo o vírus da mpox e outros patógenos causadores de IST.

A Seegene desenvolveu a Novaplex MPXV (RUO) em 2022 usando o seu sistema de desenvolvimento digitalizado Seegene (SGDDS), o qual foi desenvolvido com base na experiência da Seegene em criar e implementar novos testes rapidamente.

"Colaboraremos de perto com governos ao redor do mundo que precisem de testes e planejamos fornecer-lhes os produtos que atendam às necessidades de seus respectivos mercados." disse Daniel Shin, vice-presidente executivo e chefe global de vendas e marketing da Seegene.

Há apelos crescentes para garantir acesso ao medicamento para os países emergentes à medida que a mpox, antes uma doença endêmica na África, representa uma ameaça global. O desenvolvimento de testes da Seegene visa conter o surto global de mpox e avançar sua visão de um "mundo livre de todas as doenças."

Sobre a NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) e NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO)

NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) foi desenvolvida para detectar vírus do gênero Orthopovirus, incluindo os clados 1 e 2 do vírus mpox. Ela permite a diferenciação precoce de mpox, o qual tem um longo período de incubação de até 21 dias.

A NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) foi desenvolvida para detectar os clados 1 e 2 do vírus mpox, distinguindo entre o clado 2 do vírus mpox. Se os resultados dos testes são negativos para o clado 2, os pesquisadores podem inferir a presença do clado 1. Este teste fornece resultados de teste confiáveis com cobertura ampla, detectando os tipos 1 e 2 do vírus herpes simplex (HSV), bem como o vírus varicella-zoster (VZV), que exibem sintomas similares aos do vírus mpox, utilizando o teste de PCR multiplex.

Ambos os testes apresentam controles internos duplos (Controle Interno Endógeno e Controle Interno Exógeno) no mesmo tubo. Esses controles validam a integridade da amostra e verificam todo o processo de teste, garantindo resultados altamente confiáveis.

Sobre o vírus

A Mpox é uma doença viral transmitida de animais para humanos, bem como entre humanos. O sintoma principal é a erupção cutânea pustulosa ou vesicular. que pode aparecer no rosto, na boca, nas mãos, pés, peito e em volta da área anal e genital.

Em julho de 2022, a OMS declarou a mpox como ESPII devido ao surto internacional da mpox. O estado de emergência foi removido em maio de 2023 ao passo que os casos diminuíram e obtiveram progresso no controle do surto global. Entretanto, a rápida propagação da cepa virulenta do vírus mpox por toda a África desde setembro de 2023 levou a OMS a declará-lo mais uma vez como ESPII em 14 de agosto.

O surto recente nos casos de mpox é motivado pelo clado 1. Diferente do clado 2, que foi prevalente em 2022, foi relatado que o clado 1 teve uma taxa de mortalidade de até 10% em surtos anteriores. O surto atual é motivado pelo clado 1b, uma variante que é mais transmissível e letal que as cepas anteriores.

Em 15 de agosto, um caso de mpox mutada foi confirmado na Suécia, elevando a preocupação sobre a disseminação da variante do vírus na Europa. Até o momento, casos da mpox mutada que foram relatados fora da África incluem o Paquistão, as Filipinas e a Tailândia, sinalizando um surto global.

Para mais informações sobre nossos produtos, contate nossa equipe de marketing através do e-mail em [email protected].

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada em P&D, fabricação e negócios com tecnologias de PCR multiplex, destacando-se durante a pandemia de COVID-19, quando forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países no mundo todo. A característica principal das tecnologias de PCR multiplex da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente até 14 patógenos em um único tubo e fornecer resultados quantitativos.

