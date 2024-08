Seegene opracowała testy PCR do diagnostyki ospy małpiej po ogłoszeniu przez WHO stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym

- Firma opracowała testy NovaplexTM MPXV/OPXV Assay i NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay

- Technika multipleks PCR pozwala na wykrywanie jednocześnie czterech wirusów

- Podwójne kontrole wewnętrzne zapewniają wysoką wiarygodność wyników testów

- Seegene zobowiązała się do dostarczania testów dostosowanych do potrzeb poszczególnych państw

SEUL, Korea Południowa, 26 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- spółka Seegene Inc. (KQ096530), jeden z czołowych południowokoreańskich producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie diagnostyki molekularnej z zastosowaniem metody PCR, ogłosiła dzisiaj stworzenie testów PCR do diagnostyki ospy małpiej w związku z ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC), jakie choroba ta obecnie stwarza.

Mowa o Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) i Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO). Oba produkty przeznaczone są wyłącznie do badań naukowych (RUO). W szczególności należy wspomnieć o teście Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay, który stworzono w celu wykrywania czterech wirusów, w tym wirusa ospy małpiej, oraz innych patogenów wywołujących choroby przenoszone drogą płciową.

W 2022 r. Seegene opracowała test Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay przy wykorzystaniu nowoczesnego cyfrowego systemu rozwojowego (Seegene Digitalized Development System – SGDDS), który powstał na bazie wiedzy Seegene, aby przyspieszyć proces tworzenia i wdrażania nowych testów diagnostycznych.

„Zamierzamy ściśle współpracować z rządami państw na całym świecie, które zgłaszają zapotrzebowanie na testy, dostarczając im produkty spełniające specyficzne potrzeby danego rynku" – powiedział Daniel Shin, pełniący w Seegene funkcje Executive Vice-President i Chief Global Sales oraz Marketing Officer.

Słychać coraz więcej głosów o potrzebie zapewnienia dostępu do leków w krajach rozwijających się wobec globalnego zagrożenia, jakim staje się ospa małpia, niegdyś choroba endemiczna występująca w Afryce. Prowadzone przez Seegene prace rozwojowe nad testami diagnostycznymi mają na celu ograniczenie globalnego rozprzestrzeniania się tej choroby zgodnie z realizowaną przez firmę wizją „świata wolnego od chorób".

Testy NovaplexTM MPXV/OPXV Assay i NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay

NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) służy wykrywaniu chorób wywoływanych przez ortopoksowirusy, w tym mpox Clade 1 i Clade 2. Umożliwia on wczesne różnicowanie ospy małpiej (mpox), która ma długi czas inkubacji wynoszący nawet 21 dni.

Z kolei NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) jest testem wykrywającym mpox Clade 1 i Clade 2, wprowadzającym dodatkowo różnicowanie w obrębie Clade 2 wirusa ospy małpiej. W przypadku ujemnego wyniku dla Clade 2 badacze mogą postawić diagnozę infekcji wirusem mpox Clade 1. Test, bazujący na technice multipleks PCR, dostarcza wiarygodnych wyników i ma szerokie spektrum zastosowania obejmujące wirus opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (HSV), a także wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV), które wywołują podobne objawy do tych kojarzonych z mpox.

W obu testach w tej samej próbówce dostępna jest podwójna kontrola wewnętrzna (endogenna i egzogenna). Służy ona potwierdzeniu integralności próbki oraz weryfikacji całego procesu testowania, co przekłada się na wysoką wiarygodność wyników.

Wirus ospy małpiej

Ospa małpia (mpox) to choroba wirusowa przenosząca się ze zwierząt na ludzi oraz z człowieka na człowieka. Głównym objawem jest wysypka krostkowa lub naczyniowa, która może pojawiać się na twarzy, ustach, dłoniach, stopach, klatce piersiowej, a także w okolicach genitalnych i odbytu.

W lipcu 2022 r. WHO ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) stwarzanego przez ospę małpią. Został on zniesiony w maju 2023 r. w związku ze spadkiem liczby zachorowań i wzrostem skuteczności rozwiązań ograniczających globalne rozprzestrzenianie się choroby. Od września zaczęto jednak obserwować szybko rosnącą liczbę przypadków zakażenia na terenie Afryki, co skłoniło WHO do ponownego wprowadzenia PHEIC w dniu 14 sierpnia.

Za mający miejsce w ostatnim czasie wzrost zachorowań na ospę małpią odpowiadają wirusy mpox Clade 1. W przeciwieństwie do Clade 2, które dominowały w 2022 r., wykazują one śmiertelność na poziomie nawet 10%. Obecnie dominuje wariant Clade 1b, który wiąże się z wyższym poziomem transmisyjności i śmiertelności w porównaniu do wcześniejszych szczepów.

W dniu 15 sierpnia potwierdzono wystąpienie przypadku zakażenia zmutowanym wirusem ospy małpiej w Szwecji, co wzbudziło obawy związane z rozprzestrzenieniem się tego wariantu wirusa na terenie Europy. Jak dotąd wystąpienie zakażenia zmutowanym wirusem mpox poza Afryką potwierdzono w Pakistanie, na Filipinach oraz w Tajlandii, co oznacza, że problem stał się globalny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych produktach proszę skontaktować się z naszym działem marketingu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Seegene

Seegene posiada 23-letnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji oraz działalności biznesowej na polu technologii multipleks PCR. Dorobek ten okazał się szczególnie przydatny podczas pandemii COVID-19, kiedy to firma dostarczyła ponad 340 mln testów diagnostycznych do przeszło 100 państw na całym świecie. Wyjątkowe technologie mutipleks PCR, które opracowała firma Seegene, wyróżniają się przede wszystkim możliwością wykonania badania w kierunku jednocześnie 14 patogenów na podstawie materiału z jednej próbówki, a także dostarczenia wyników ilościowych.

