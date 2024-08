A Seegene desenvolve testes PCR para mpox na sequência da declaração de emergência de saúde mundial da OMS

- Desenvolve o teste NovaplexTM MPXV/OPXV e o teste NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV

- Concebido para detetar quatro vírus em simultâneo, utilizando tecnologia PCR multiplex

- Utiliza dois controlos internos para garantir resultados altamente fiáveis

- Compromete-se a fornecer testes que satisfaçam as necessidades dos respetivos países

SEOUL, South Korea, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder no fornecimento de soluções completas para diagnósticos moleculares por PCR, anunciou hoje que desenvolveu testes PCR em resposta à emergência de saúde pública interesse internacional (PHEIC) declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a propagação global da mpox.

A Seegene desenvolve testes PCR para mpox: Teste Novaplex™ MPXV/OPXV (RUO) e teste Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) (PRNewsfoto/Seegene Inc.) A Seegene desenvolve testes PCR para mpox: Teste Novaplex™ MPXV/OPXV (RUO) e teste Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

Os produtos, que se destinam apenas a utilização para efeitos de investigação (RUO), incluem o teste Novaplex™ MPXV/OPXV (RUO) e o teste Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO). Em particular, o teste Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) foi concebido para detetar quatro vírus, incluindo o vírus mpox e outros agentes patogénicos determinantes que provocam IST.

A Seegene desenvolveu anteriormente o Novaplex MPXV (RUO), em 2022, utilizando o seu avançado Sistema de desenvolvimento digitalizado Seegene (SGDDS), que foi desenvolvido com base na experiência da Seegene para criar e implementar rapidamente novos testes.

"Vamos trabalhar em estreita colaboração com os governos de todo o mundo que necessitam de testes e tencionamos fornecer-lhes produtos que satisfaçam as necessidades dos seus respetivos mercados", afirmou Daniel Shin, Vice-Presidente Executivo e Diretor Global de Vendas e Marketing da Seegene.

Apela-se cada vez mais à garantia do acesso aos medicamentos por parte dos países em desenvolvimento, uma vez que a mpox, outrora uma doença endémica em África, representa uma ameaça global. O desenvolvimento de testes por parte da Seegene tem como objetivo travar o surto global de mpox e promover a sua visão de um "mundo livre de todas as doenças".

Sobre o teste NovaplexTM MPXV/OPXV (RUO) e o teste NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO)

O teste NovaplexTM MPXV/OPXV (RUO) foi concebido para detetar agentes patogénicos causados por Orthopoxvirus, incluindo os Clades 1 e 2 do vírus mpox. Permite efetuar uma diferenciação precoce do mpox, que apresenta um longo período de incubação de até 21 dias.

O teste NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) foi concebido para detetar o Clade 1 e o Clade 2 do vírus mpox, efetuando também a distinção do Clade 2 do vírus mpox. Se os resultados do teste forem negativos para o Clade 2, os investigadores podem inferir a presença do Clade 1. Este teste fornece resultados fiáveis com uma cobertura alargada, detetando o tipo 1 e o tipo 2 do vírus herpes simplex (HSV), assim como o vírus varicela-zoster (VZV), que apresentam sintomas semelhantes aos do vírus mpox, utilizando o teste PCR multiplex.

Ambos os testes apresentam controlos internos duplos (Controlo interno endógeno, controlo interno exógeno) no mesmo tubo. Estes controlos validam a integridade da amostra e verificam todo o processo de teste, garantindo resultados altamente fiáveis.

Sobre o vírus

O mpox é uma doença vírica transmitida por animais e seres humanos, assim como entre seres humanos. O principal sintoma é a erupção cutânea pustulosa ou vesicular, que pode surgir no rosto, boca, mãos, pés, peito e à volta das zonas anal e genital.

Em julho de 2022, a OMS declarou a mpox uma PHEIC devido ao surto internacional de mpox. O estado de emergência foi revogado em maio de 2023, dada a diminuição dos casos e os progressos realizados para controlar um surto global. No entanto, a rápida propagação da estirpe virulenta do vírus mpox em África desde setembro de 2023 levou a OMS a declará-la novamente como uma PHEIC, em 14 de agosto.

O recente aumento do número de casos de varíola é causado pelo Clade 1. Ao contrário do Clade 2, que era predominante em 2022, registou-se uma taxa de mortalidade de até 10% em surtos anteriores do Clade 1. O surto atual é provocado pelo Clade 1b, uma variante mais transmissível e letal do que as estirpes anteriores.

Em 15 de agosto, foi confirmado um caso de mpox com mutação, na Suécia, o que suscitou preocupações quanto à propagação da variante do vírus na Europa. Até à data, os casos de mpox com mutação que foram registados fora de África incluem o Paquistão, as Filipinas e a Tailândia, assinalando um surto global.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, contacte a nossa equipa de marketing através do e-mail [email protected].

Sobre a Seegene

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada a I&D, ao fabrico e à atividade comercial no domínio das tecnologias de PCR multiplex, destacando-se durante a pandemia de COVID-19, quando forneceu mais de 340 milhões de testes COVID-19 a mais de 100 países em todo o mundo. A caraterística principal das tecnologias de PCR multiplex exclusivas da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente até 14 agentes patogénicos num único tubo e fornecer resultados quantitativos.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2492375/Seegene_develops_mpox_PCR_test_assays_Novaplex__MPXV_OPXV_Assay.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2492376/Seegene_develops_mpox_PCR_test_assays_Novaplex__MPXV_OPXV_Assay.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/4882757/Seegene_logo_Logo.jpg