Seegene разрабатывает ПЦР-тесты на оспу обезьян, следуя глобальной декларации ВОЗ

Seegene разрабатывает ПЦР тест-системы для выявления оспы обезьян, следуя глобальной декларации ВОЗ о чрезвычайной ситуации в системе общественного здравоохранения

- Разрабатывает тест-системы NovaplexTM MPXV/OPXV и NovaplexTM HSV-1 и -2/VZV/MPXV

- Предназначены для одновременного обнаружения четырех вирусов посредством технологии мультиплексной ПЦР

- Для обеспечения высокой надежности результатов испытаний следует использовать двойной внутренний контроль

- Обещает поставлять тест-системы в соответствии с потребностями соответствующих стран

СЕУЛ, Южная Корея, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Seegene Inc. (KQ096530), ведущая южнокорейская компания, предлагающая комплексное решение для молекулярной ПЦР-диагностики, объявила о завершении разработки ПЦР тест-систем в ответ на чрезвычайную ситуацию в системе общественного здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМЗ), объявленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в связи с глобальным распространением оспы обезьян.

Seegene develops mpox PCR test assays: Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) and Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) Seegene develops mpox PCR test assays: Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) and Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO)

Предназначенными только для исследовательского использования (RUO) продуктами являются тест-системы Novaplex™ MPXV/OPXV (RUO) и Novaplex™ HSV-1 и -2/VZV/MPXV (RUO). В частности, тест-система Novaplex™ HSV-1 и -2/VZV/MPXV (RUO) предназначена для выявления четырех вирусов, включая вирус оспы обезьян и другие ключевые патогены, вызывающие ИППП.

Ранее, в 2022 году, компания Seegene ранее разработала тест-систему Novaplex MPXV (RUO), используя свою передовую систему цифровой разработки Seegene (SGDDS), которая была создана на основе опыта Seegene для быстрого создания и внедрения новых тест-систем.

«Мы будем тесно сотрудничать с правительствами по всему миру, которым требуются тест-системы, и планируем поставлять им продукты, отвечающие потребностям соответствующих рынков», — сказал Дэниел Шин (Daniel Shin), исполнительный вице-президент и директор по глобальным продажам и маркетингу компании Seegene.

Усиливаются призывы обеспечить доступ к лекарствам развивающимся странам, поскольку оспа обезьян, когда-то эндемическая болезнь в Африке, стала представлять глобальную угрозу. Разработка тест-систем компанией Seegene направлена на сдерживание глобальной вспышки оспы обезьян и продвижение видения «мира без болезней» компании.

О тест-системах NovaplexTM MPXV/OPXV (RUO) и NovaplexTM HSV-1 и -2/VZV/MPXV (RUO)

Тест-система NovaplexTM MPXV/OPXV (RUO) предназначена для выявления патогенов, вызванных ортопоксвирусами, включая клады 1 и 2 вируса оспы обезьян. Она позволяет проводить раннюю дифференциацию оспы обезьян с длительным инкубационным периодом до 21 суток.

Тест-система NovaplexTM HSV-1 и -2/VZV/MPXV (RUO) предназначена для выявления клады 1 и клады 2 вируса оспы обезьян, а также для распознавания клады 2 вируса оспы обезьян. Если результаты теста не выявили кладу 2, то исследователи могут сделать вывод о наличии клады 1. Эта тест-система обеспечивает надежные результаты тестирования с широким охватом, обнаруживая вирус простого герпеса (HSV) типов 1 и 2, а также вирус ветряной оспы (VZV), которые вызывают схожие с вирусом оспы обезьян симптомы, с помощью мультиплексного ПЦР-тестирования.

Обе тест-системы обеспечивают двойной внутренний контроль (эндогенный внутренний контроль и экзогенный внутренний контроль) в одной пробирке. Эти виды контроля подтверждают целостность образца и обеспечивают проверку всего процесса испытаний, обеспечивая высоконадежные результаты.

О вирусе

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, передающееся от животных к человеку, а также между людьми. Основным симптомом является пустулезная или везикулезная сыпь, которая может появляться на лице, во рту, на руках, ногах, груди, а также области ануса и гениталий.

В июле 2022 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию ЧСЗМЗ в связи с международной вспышкой оспы обезьян. Статус чрезвычайной ситуации был отменен в мае 2023 года, поскольку число случаев заболевания сократилось и были достигнуты успехи в борьбе с глобальной вспышкой заболевания. Однако быстрое распространение вирулентного штамма вируса оспы обезьян по всей Африке после сентября 2023 года побудило ВОЗ вновь объявить ЧСЗМЗ 14 августа.

Недавний всплеск случаев оспы обезьян обусловлен кладой 1. В отличие от клады 2, которая преобладала в 2022 году, сообщается, что смертность от клады 1 при прошлых вспышка заболевания достигала 10 %. Текущая вспышка обусловлена кладой 1b — более заразным и смертоносным штаммом, чем предыдущие.

15 августа в Швеции был подтвержден случай мутировавшего вируса оспы обезьян, что вызвало обеспокоенность по поводу распространения этого варианта вируса в Европе. Случаи выявления мутировавшего вируса оспы обезьян, о которых сообщалось за пределами Африки, уже отмечены в Пакистане, на Филиппинах и в Таиланде, сигнализирует о глобальной вспышке.

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О компании Seegene

Seegene имеет 23-летний опыт узкоспециализированных исследований и разработок, производства и коммерческой деятельности в области технологий мультиплексных ПЦР, что было четко продемонстрировано во время пандемии COVID-19, когда компания поставила более 340 миллионов тестов на COVID-19 более чем в 100 стран мира. Основной особенностью уникальных технологий мультиплексных ПЦР компании Seegene является возможность одновременного тестирования для выявления до 14 патогенов в одной пробирке и получения количественных результатов.

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