Segundo Simpósio Internacional sobre Ciência e Tecnologia de Proteínas de Levedura realizado em Yichang

XANGAI, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Segundo Simpósio Internacional sobre Ciência e Tecnologia de Proteínas de Levedura, coorganizado pela Angel Yeast (SH600298), foi realizado em 11 de abril de 2026, em Yichang, atraindo uma audiência global de mais de 350 pesquisadores líderes e executivos seniores do setor. O simpósio serve como uma plataforma líder no setor de proteínas alternativas, reunindo partes interessadas para acelerar a inovação, fortalecer a colaboração internacional e apoiar o desenvolvimento de sistemas alimentares mais focados em nutrição, conscientes da saúde e sustentáveis, refletindo o papel crescente da proteína de levedura no cenário global das proteínas.

Segundo Simpósio Internacional sobre Ciência e Tecnologia de Proteínas de Levedura Concluído em Yichang (PRNewsfoto/Angel Yeast) Lançamento oficial do relatório técnico sobre proteína de levedura (Saccharomyces cerevisiae) (PRNewsfoto/Angel Yeast)

Sun Baoguo e Chen Jian, ambos membros da Academia Chinesa de Engenharia (CAE), e Zhou Weibiao, membro da Academia Nacional de Ciências de Singapura, fizeram as palestras principais. Sun observou que o cenário global de tecnologia alimentícia está sendo remodelado, com a pesquisa asiática agora alcançando competitividade internacional. Chen destacou que a biomanufatura pode em breve contribuir com um terço da produção global de manufatura, enfatizando que o sucesso do setor depende do aporte sustentável de variedades e da produção otimizada. Baseando-se na experiência de Singapura, Zhou ressaltou que a volatilidade geopolítica intensificou a necessidade de autossuficiência alimentar, ao mesmo tempo em que identificou a aceitação do consumidor como um desafio chave para a comercialização.

Os três acadêmicos elogiaram os avanços recentes na pesquisa e industrialização da proteína de levedura, chamando a proteína de levedura de uma resposta eficaz aos desafios globais e de uma marca de "novas forças produtivas de qualidade" e "alimentos do futuro."

"Sem dúvida, a proteína de levedura é uma categoria essencial", afirmou Zhou. "Nosso objetivo final é levá-la além de ser apenas uma "alternativa" e torná-la um item básico para os consumidores comuns. Esse é um esforço coletivo."

Um dos destaques do evento foi o lançamento global do Relatório Técnico sobre Proteína de Levedura (Saccharomyces cerevisiae). A publicação reúne de forma estruturada os mais recentes avanços em ciência nutricional, evidências clínicas, marcos regulatórios e produção em escala. O documento posiciona a fermentação microbiana como uma solução de longo prazo para os desafios globais de fornecimento de proteínas.

Em paralelo, a Angel Yeast apresentou dois novos produtos à base de proteína de levedura: AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-A e Yeast Protein S80-A. O Hi90-A contém cerca de 88% de proteína, com sabor suave e perfil neutro, sendo indicado para nutrição esportiva premium e grupos com necessidades dietéticas específicas. Já o S80-A se destaca pela alta solubilidade em água, voltado a segmentos emergentes e de rápido crescimento, como bebidas prontas para consumo (RTD) e produtos enriquecidos com proteína. A Angel também lançou outros novos produtos, incluindo proteínas funcionais de levedura com alta capacidade de gelificação e alto teor de leucina.

As sessões técnicas ofereceram uma visão detalhada da pesquisa sobre proteína de levedura e seu crescente campo de aplicações. As sessões detalharam as aplicações da proteína de levedura na recuperação esportiva, no combate à sarcopenia, na proteção da mucosa gástrica e na modulação da barreira intestinal. Especialistas dos Estados Unidos, Países Baixos, Bélgica, Índia e Israel apresentaram avanços recentes e aplicações da tecnologia em diferentes áreas. Durante o evento, Manish Chauhan, cofundador da Arboreal (Índia), destacou o crescente consenso de que a proteína de levedura está deixando de ser vista apenas como uma "alternativa" e evoluindo para a chamada "terceira proteína", com potencial de se tornar amplamente consumida.

O simpósio também resultou em acordos concretos. A Universidade de Tecnologia e Negócios de Pequim firmou uma parceria de pesquisa com a Angel Group, enquanto cinco grandes marcas alimentícias nacionais e internacionais assinaram acordos estratégicos durante o evento. No local, uma exposição apresentou aplicações do portfólio AngeoPro em áreas como nutrição esportiva, envelhecimento saudável, alimentos funcionais e consumo diário. Após o evento, os participantes visitaram o complexo industrial da Angel Yeast para conhecer suas capacidades de produção em larga escala.

"Este simpósio oferece uma importante plataforma para troca global de conhecimento e alinhamento de estratégias", afirmou Xiong Tao, presidente da Angel Yeast. "Queremos aprofundar a colaboração com especialistas, acadêmicos e parceiros, fortalecendo o desenvolvimento tecnológico, compartilhando práticas e acelerando a transição da pesquisa para o mercado. Por meio da inovação contínua, a Angel Yeast busca contribuir para a segurança alimentar global e tornar a nutrição de alta qualidade mais acessível."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955547/Second_International_Symposium_on_Yeast_Protein_Science_and_Technology_Concludes_in_Yichang.jpg

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FONTE Angel Yeast