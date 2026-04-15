Concluye en Yichang el segundo Simposio Internacional sobre Ciencia y Tecnología de la Proteína de Levadura

SHANGHÁI, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 2.° Simposio Internacional sobre Ciencia y Tecnología de la Proteína de Levadura, copatrocinado por Angel Yeast (SH600298), se llevó a cabo el 11 de abril de 2026 en Yichang, con una audiencia mundial que atrajo a más de 350 destacados investigadores y altos ejecutivos de la industria. El simposio funciona como una plataforma líder de la industria en el sector de proteínas alternativas, que reúne a las partes interesadas para acelerar la innovación, fortalecer la colaboración internacional y apoyar el desarrollo de sistemas alimentarios más sostenibles y centrados en la salud y la nutrición, lo que refleja el papel cada vez mayor de la proteína de levadura en el panorama proteico mundial.

Concluye en Yichang el 2.° Simposio Internacional sobre Ciencia y Tecnología de la Proteína de Levadura (PRNewsfoto/Angel Yeast) Lanzamiento oficial del documento técnico acerca de la proteína de levadura (Saccharomyces cerevisiae) (PRNewsfoto/Angel Yeast)

Sun Baoguo y Chen Jian, ambos miembros de la Academia China de Ingeniería (CAE, por sus siglas en inglés), y Zhou Weibiao, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Singapur, pronunciaron los discursos de apertura. Sun señaló que el panorama mundial de la tecnología alimentaria se estaba transformando y que la investigación de Asia alcanza ahora una competitividad internacional. Chen destacó que la biofabricación pronto podría aportar un tercio de la producción manufacturera mundial e hizo hincapié en que el éxito de la industria depende del cultivo sostenible de cepas y de una producción optimizada. A partir de la experiencia de Singapur, Zhou destacó que la volatilidad geopolítica ha intensificado la necesidad de autosuficiencia alimentaria y, al mismo tiempo, identificó la aceptación de los consumidores como un desafío clave para la comercialización.

Los tres académicos elogiaron los recientes avances en la investigación e industrialización de la proteína de levadura, y calificaron a esta proteína como una respuesta eficaz a los desafíos mundiales y un sello distintivo de las "nuevas fuerzas productivas de calidad" y de los "alimentos del futuro".

"La proteína de levadura es, sin duda, una categoría de vital importancia", afirmó Zhou. "Nuestro objetivo final es lograr que deje de ser simplemente una 'alternativa' y se convierta en un elemento básico para los consumidores habituales. Esto requiere de un esfuerzo colectivo".

Un momento destacado de la reunión fue la presentación mundial del documento técnico de la proteína de levadura (Saccharomyces cerevisiae). La publicación ofrece una visión consolidada y basada en datos acerca de los últimos avances en la ciencia nutricional, resultados de salud clínica, hitos regulatorios y fabricación a escala. El documento posiciona la fermentación microbiana como una solución viable y a largo plazo para los desafíos emergentes en el suministro mundial de proteínas.

Como complemento del lanzamiento, Angel Yeast presentó dos nuevos productos de proteína de levadura: AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-A y Yeast Protein S80-A. El Hi90-A proporciona un alto contenido proteico del 88 %, lo que ofrece una sensación suave en el paladar y un perfil de sabor neutro, ideal para los exigentes requisitos de la nutrición deportiva de primera calidad y grupos dietéticos especializados; por su parte, el S80-A ofrece una solubilidad total en agua, dirigida a segmentos emergentes y de rápido crecimiento, como las bebidas listas para consumir (RTD, por sus siglas en inglés) y las aguas enriquecidas con proteínas. Angel también presentó otros productos nuevos que incluyen proteínas de levadura funcionales con alta gelificación y alto contenido de leucina.

La sesión técnica ofreció una mirada detallada acerca de la investigación de la proteína de levadura y el panorama de sus usos en expansión. Las sesiones detallaron su eficacia probada en la recuperación del rendimiento deportivo, la mitigación de la sarcopenia, la protección de la mucosa gástrica y la modulación de la barrera intestinal. Expertos internacionales de Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, India e Israel compartieron los últimos avances en la ciencia de la proteína de levadura y sus usos en diversos sectores. Durante los debates, Manish Chauhan, cofundador de Arboreal, una empresa con sede en India que ha sido fundamental para introducir y promover la proteína de levadura en ese país, señaló que existe un consenso cada vez mayor acerca de que la proteína de levadura está pasando de ser una "proteína alternativa" a "estar entre las primeras tres", lista para convertirse en una proteína de uso masivo.

El simposio también funcionó como un catalizador para un flujo de acuerdos tangibles. La Universidad de Tecnología y Negocios de Beijing (Beijing Technology and Business University) formalizó una iniciativa de investigación conjunta con Angel Group, y cinco importantes marcas de alimentos nacionales e internacionales firmaron acuerdos de asociación estratégica de forma paralela. Una exposición en el lugar mostró casos de uso de la cartera de proteínas de levadura Angeopro, que abarca nutrición para el rendimiento, envejecimiento saludable, alimentos funcionales y productos básicos de la dieta habitual. Tras el evento, los asistentes recorrieron el moderno campus de fabricación de Angel Yeast para conocer de primera mano las capacidades de producción a escala comercial.

"Este simposio proporciona una plataforma importante para que la comunidad mundial intercambie conocimientos, se alinee en las prioridades e impulse un esfuerzo compartido", afirmó Xiong Tao, presidente de Angel Yeast. "Estamos ansiosos por profundizar nuestra colaboración con expertos, académicos y socios de la industria, para fortalecer el desarrollo tecnológico, intercambiar mejores prácticas y acelerar la transición de la investigación al mercado. Mediante la innovación científica continua, Angel Yeast se dedica a apoyar la seguridad alimentaria mundial y a lograr que la nutrición de primera calidad sea accesible y asequible para todos".

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FUENTE Angel Yeast