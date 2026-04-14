第2回酵母タンパク質科学技術国際シンポジウムが宜昌で閉幕

上海、2026年4月14日 /PRNewswire/ -- Angel Yeast（SH600298）が共催した第2回酵母タンパク質科学技術国際シンポジウムが、2026年4月11日に宜昌で開催されました。世界各地から350人を超える一流の研究者や業界幹部が集結しました。このシンポジウムは代替タンパク質分野における主要な業界プラットフォームとして機能しており、関係者が一堂に会して技術革新を加速させ、国際的な協力を強化しています。また、世界のタンパク質市場における酵母タンパク質の役割拡大を反映し、より栄養重視で健康志向かつ持続可能な食品システムの開発を支援しています。

中国工程院（CAE）会員のSun Baoguo氏とChen Jian氏、およびシンガポール国家科学院会員のZhou Weibiao氏が基調講演を行いました。Sun氏は、世界のフードテックの状況が再構築されつつあり、アジアの研究が今や国際的な競争力を持つに至っていると指摘しました。Chen氏は、バイオ製造業が近い将来、世界の製造業生産高の3分の1を占めるようになると強調し、この産業の成功は持続可能な菌株の育種と生産の最適化にかかっていると述べました。シンガポールの経験を踏まえ、Zhou氏は、地政学的な変動が食料自給の必要性を高めていると強調し、一方で消費者の受容性が商業化に向けた主要な課題であると指摘しました。

Second International Symposium on Yeast Protein Science and Technology Concludes in Yichang (PRNewsfoto/Angel Yeast) Official Release of White Paper on Yeast Protein (Saccharomyces cerevisiae) (PRNewsfoto/Angel Yeast)

3人のアカデミー会員は、酵母タンパク質の研究と工業化における最近のブレークスルーを称賛しました。酵母タンパク質は世界的な課題に対する効果的な解決策であり、「新質生産力」と「未来の食品」を象徴するものであると述べています。

Zhou氏は次のように述べました。「酵母タンパク質が極めて重要なカテゴリーであることは疑いようがありません。私たちの究極の目標は、酵母タンパク質を単なる『代替品』にとどまらせず、一般消費者の日常的な定番品にすることです。これは、私たち全員が協力して取り組むべき課題です。」

今回の集会のハイライトは、「酵母タンパク質（Saccharomyces cerevisiae）白書」の世界的なお披露目でした。この出版物は、栄養科学、臨床的な健康効果、規制上のマイルストーン、およびスケーラブルな製造における最新の進歩について、データに基づいた統合的な概要を提供するものです。微生物発酵を、世界的に台頭しているタンパク質供給の課題に対する、実行可能で長期的な解決策として位置づけています。

このリリースを補完するものとして、Angel Yeastは2つの新しい酵母タンパク質製品を発表しました。AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-AおよびYeast Protein S80-Aの2種を発表しました。Hi90-Aは、タンパク質含有率88%を実現し、プレミアムスポーツ栄養や特別な食事制限を持つ層に適した、なめらかな口当たりとニュートラルな風味を提供します。一方、S80-Aは完全水溶性を備え、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）飲料やタンパク質強化ウォーターなど、急成長する分野を対象としています。Angelはまた、高ゲル化および高ロイシン含有の機能性酵母タンパク質などの新製品も発売しました。

テクニカルセッションでは、酵母タンパク質の研究とその応用範囲の拡大について詳細な考察が行われました。セッションでは、スポーツパフォーマンスの回復、サルコペニアの緩和、胃粘膜の保護、および腸管バリアの調整における実証済みの効果が詳しく説明されました。米国、オランダ、ベルギー、インド、およびイスラエルの専門家が、酵母タンパク質科学とその分野横断的な応用における最新の進歩を共有しました。ディスカッションの中で、インドでの酵母タンパク質の導入と普及に尽力してきたArboreal社の共同設立者であるManish Chauhan氏は、酵母タンパク質が「代替タンパク質」から「第3のタンパク質」へと進化し、主流のタンパク質になる準備が整っているというコンセンサスが高まっていると指摘しました。

シンポジウムはまた、具体的な案件創出の触媒としても機能しました。北京工商大学はAngel Groupとの共同研究イニシアチブを正式に決定し、国内外の主要食品ブランド5社が戦略的パートナーシップ契約を締結しました。会場では、パフォーマンス栄養、ヘルシーエイジング、機能性食品、および主食などにわたるAngeoPro酵母タンパク質ポートフォリオの使用例が展示されました。イベント後、参加者はAngel Yeastの最先端の製造キャンパスを見学し、商業規模の生産能力を直接視察しました。

Angel Yeastの会長であるXiong Tao氏は次のように述べています。「このシンポジウムは、グローバルコミュニティが見識を交換し、優先事項を一致させ、共通の勢いを推進するための重要なプラットフォームを提供します。私たちは専門家、学者、および業界パートナーとの協力を深め、技術開発を強化し、ベストプラクティスを共有し、研究から市場への移行を加速させることを強く望んでいます。絶え間ない科学的革新を通じて、Angel Yeastは世界の食糧安全保障を支援し、誰もが手頃な価格でプレミアムな栄養を摂取できる環境づくりに専念しています。」

SOURCE Angel Yeast