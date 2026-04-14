การประชุมสัมมนานานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปรตีนจากยีสต์ ครั้งที่ 2 ปิดฉากอย่างงดงาม ณ เมืองอี๋ชาง
14 Apr, 2026, 12:56 CST
เซี่ยงไฮ้, 14 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมสัมมนานานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปรตีนจากยีสต์ ครั้งที่ 2 ซึ่งร่วมจัดโดย Angel Yeast (SH600298) ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ณ เมืองอี๋ชาง โดยมีนักวิจัยระดับแถวหน้าและผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 350 ท่าน การประชุมสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นแพลตฟอร์มหลักของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มโปรตีนทางเลือก ที่รวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมกันเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาระบบอาหารที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพ และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญที่เพิ่มขึ้นของโปรตีนจากยีสต์ในวงการโปรตีนระดับโลก
Sun Baoguo และ Chen Jian สมาชิกสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีน (CAE) พร้อมด้วย Zhou Weibiao สมาชิกสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์ ร่วมให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยคุณ Sun ตั้งข้อสังเกตว่า วงการเทคโนโลยีอาหารระดับโลกกำลังจัดระเบียบใหม่ ซึ่งปัจจุบันงานวิจัยจากเอเชียก้าวขึ้นมามีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลแล้ว ขณะที่คุณ Chen เน้นย้ำว่า การผลิตทางชีวภาพอาจก้าวขึ้นมามีส่วนสำคัญถึงหนึ่งในสามของผลผลิตภาคการผลิตทั่วโลกในเร็ว ๆ นี้ พร้อมย้ำว่าความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมนี้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงสายพันธุ์อย่างยั่งยืนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนคุณ Zhou ได้หยิบยกประสบการณ์จากสิงคโปร์มาชี้ให้เห็นว่า ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ได้กลายเป็นปัจจัยเร่งให้ความต้องการพึ่งพาตนเองด้านอาหารมีความจำเป็นเร่งด่วนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้ระบุว่าการยอมรับของผู้บริโภคคือความท้าทายสำคัญในการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
นักวิชาการทั้งสามท่านต่างชื่นชมความก้าวหน้าในการวิจัยและการผลักดันโปรตีนจากยีสต์สู่ระดับอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา โดยยกย่องว่าโปรตีนจากยีสต์เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ความท้าทายระดับโลก ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของ "กำลังการผลิตคุณภาพใหม่" รวมถึงเป็น "อาหารแห่งอนาคต" ด้วย
"โปรตีนจากยีสต์เป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัย" คุณ Zhou กล่าว "เป้าหมายสูงสุดของเราคือการผลักดันให้โปรตีนชนิดนี้ก้าวข้ามจากการเป็นเพียง 'ทางเลือก' จนกลายเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย"
อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญภายในงานคือการเปิดตัวรายงานสมุดปกขาวว่าด้วยโปรตีนจากยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ในระดับโลก โดยเนื้อหาในเล่มได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยชุดข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุด ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการ ผลการศึกษาทางคลินิกเพื่อสุขภาพ ความคืบหน้าด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และการขยายกำลังการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยยกให้การหมักด้วยจุลินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและยั่งยืนในระยะยาว เพื่อรับมือกับความท้าทายในการจัดหาโปรตีนที่กำลังปรากฏให้เห็นทั่วโลก
นอกจากนี้ Angel Yeast ยังได้ถือโอกาสนี้ เปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนจากยีสต์ใหม่ล่าสุด 2 รายการ ได้แก่ AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-A และ Yeast Protein S80-A โดยรุ่น Hi90-A ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 88% มอบเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มและมีรสชาติที่เป็นกลาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการที่เข้มงวดของกลุ่มผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬาและอาหารเฉพาะทาง ขณะที่ S80-A มีคุณสมบัติเด่นคือสามารถละลายน้ำได้ทั้งหมด มุ่งเป้าไปที่กลุ่มตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เครื่องดื่มพร้อมดื่ม (RTD) และน้ำดื่มเสริมโปรตีน ยิ่งไปกว่านั้น Angel ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ โปรตีนจากยีสต์ชนิดฟังก์ชันนัลที่มีคุณสมบัติการขึ้นรูปเป็นเจลสูง และมีปริมาณกรดอะมิโนลิวซีนสูงอีกด้วย
ในการประชุมภาคเทคนิคมีการนำเสนอข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับงานวิจัยโปรตีนจากยีสต์ และขอบข่ายการนำไปใช้ที่ขยายวงกว้างขึ้น โดยมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทั้งในด้านการฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกาย การบรรเทาภาวะกล้ามเนื้อน้อย การปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหาร และการปรับสมดุลระบบปราการลำไส้ นอกจากนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม อินเดีย และอิสราเอล ยังได้ร่วมแบ่งปันความก้าวหน้าล่าสุดในด้านวิทยาศาสตร์โปรตีนจากยีสต์และการใช้งานข้ามภาคอุตสาหกรรม โดยในระหว่างการหารือนั้น Manish Chauhan ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Arboreal จากอินเดีย ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการแนะนำและส่งเสริมโปรตีนจากยีสต์ในอินเดีย ให้ความเห็นว่าปัจจุบันเริ่มมีความเห็นพ้องตรงกันมากขึ้นว่า โปรตีนจากยีสต์กำลังพัฒนาจากการเป็นเพียง "โปรตีนทางเลือก" ไปสู่การเป็น "โปรตีนชนิดที่สาม" ซึ่งพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นโปรตีนกระแสหลักในอนาคตอันใกล้
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัย Beijing Technology and Business University ได้ลงนามความร่วมมือวิจัยร่วมกับ Angel Group ขณะที่แบรนด์อาหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวม 5 ราย ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นอกรอบการประชุม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอตัวอย่างการนำกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากยีสต์ Angeopro ไปใช้ ครอบคลุมตั้งแต่อาหารเสริมเพื่อสมรรถภาพทางกาย ผลิตภัณฑ์เพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี อาหารฟังก์ชัน ไปจนถึงอาหารหลักทั่วไป และภายหลังจบการจัดงาน ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เข้าเยี่ยมชมฐานการผลิตอันทันสมัยของ Angel Yeast เพื่อชมศักยภาพของกระบวนการผลิตจริงในระดับพาณิชย์อย่างใกล้ชิด
"การประชุมสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาคมโลกได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง กำหนดเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน และสร้างแรงขับเคลื่อนร่วมกัน" Xiong Tao ประธานบริษัท Angel Yeast กล่าว "เราหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และพันธมิตรในอุตสาหกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเร่งผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง Angel Yeast มุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของโลก และทำให้โภชนาการระดับพรีเมียมเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม"
